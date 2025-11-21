Faltan pocos días para la final de la Copa Libertadores 2025. Palmeiras vs. Flamengo será el gran evento en el Estadio Monumental de Lima el próximo sábado 29 de noviembre. Se van ajustando los últimos detalles y uno de ellos es la elección del árbitro que impondrá justicia en este duelo de equipos brasileños.

El argentino de 40 años, Darío Herrera, será el árbitro de la final Palmeiras vs. Flamengo de la Copa Libertadores 2025 en Lima. Con vasta experiencia en partidos importantes tanto en Argentina como en el exterior, tiene la oportunidad de dirigir su primera definición continental.

Conmebol decide apostar nuevamente por un árbitro argentino para una definición entre equipos brasileños. Cabe recordar que, de las últimas cinco finales de Copa Libertadores, cuatro han sido protagonizadas por dos equipos brasileños. La gran excepción es la de 2023 donde Boca Juniors perdió ante Fluminense. En esa ocasión, el juez fue el colombiano Wilmar Roldán.

En las otras cuatro ocasiones en que la final de la Libertadores fue entre equipos brasileños, todas fueron dirigidas por un árbitro argentino. Patricio Loustau dirigió las definiciones de 2020 (Palmeiras 1-0 Santos) y de 2022 (Flamengo 1-0 Athletico Paranaense). Néstor Pitana fue el encargado de impartir justicia en la de 2021 (Palmeiras 2-1 Flamengo). Y el último, es decir el de la edición 2024, fue Facundo Tello (Atlético Mineiro 1-3 Botafogo).

Facundo Tello fue el último árbitro de una final de Libertadores en 2024 (Getty Images).

¿Quién es Darío Herrera, árbitro de la final de la Copa Libertadores 2025?

Darío Herrera es un árbitro argentino, nacido en Andacollo, Neuquén, de 40 años. Es profesor de Educación Física. Su debut como colegiado fue en mayo de 2013. En tanto, se volvió árbitro internacional FIFA en 2015. Cuenta con amplia experiencia internacional y también en finales de todo tipo.

En el fútbol argentino, ha sido árbitro en más de 400 partidos contando Primera División, Copa Argentina y el ascenso argentino. En cuanto a finales, ha dirigido, por ejemplo, la última Supercopa Internacional donde Vélez le ganó a Estudiantes 2-0 en julio de este 2025. También dirigió finales de la Copa de la Liga y de la Supercopa Argentina.

Sorprendentemente, cuenta con una final internacional. En Arabia Saudita, donde la Liga Profesional contrata árbitros del exterior para ciertos partidos, Herrera fue el juez de la final de la Copa del Rey de Campeones 2023-24 donde Al Hilal le ganó por penales a Al Nassr por 6-5 tras el 1-1 en los 120 minutos.

Además de esto, este juez argentino tiene experiencia dirigiendo en Copa América (edición 2024), el Mundial Sub 20 (edición 2025) y, por supuesto, las Copas Libertadores y Sudamericana. Lo máximo que había dirigido en ambas competencias fueron semifinales.

¿Cuándo y dónde se juega la final Palmeiras vs. Flamengo de la Copa Libertadores 2025?

La final Palmeiras vs. Flamengo de la Copa Libertadores 2025 se juega este sábado 29 de noviembre desde las 16:00 horas (Perú) en el Estadio Monumental de Lima.

¿Dónde ver en vivo la final Palmeiras vs. Flamengo de la Copa Libertadores 2025?

La final Palmeiras vs. Flamengo, correspondiente a la edición 2025 de la Copa Libertadores, en Lima contará con transmisión en vivo y en directo de ESPN en TV y de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.

