La maldición que condena a Flamengo y le da el título de la Copa Libertadores 2025 a Palmeiras

La gran final de la Copa Libertadores 2025 ya empieza a vivirse. Palmeiras y Flamengo se verán las caras en el Estadio Monumental de Lima, así que todo va quedando listo para que veamos un verdadero partidazo que promete y mucho. Dentro de las planificaciones de los equipos, hay una situación que podría tomarse como una especie de maldición deportiva y que claramente afectaría las intenciones del ‘Mengao’ pensando en la obtención de un nuevo título.

¿De qué estamos hablando? Resulta que durante las últimas horas se ha podido conocer los lugares de entrenamiento en donde cada uno de los equipos trabajará en los días previos al encuentro final por la Copa Libertadores 2025. Mientras que Palmeiras realizará sus sesiones en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional, la cual por cierto le pertenece a la Federación Peruana de Fútbol, Flamengo se dirigirá al barrio de La Victoria.

Así es, el plantel proveniente de Río de Janeiro entrenará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y muchos hablan en redes sociales, quizá como un aspecto peculiar o de cábala negativa, que los dirigidos por Filipe Luís serán íntimos por un tiempo determinado. Ahora, recordemos que existe una especie de ‘mala vibra’ o ‘saladera’ para todo equipo que en algún momento es relacionado con Alianza Lima, más aún cuando se trata de una definición continental.

¿Realmente Alianza Lima te somete a una maldición y ahora Flamengo lo pagará?

Desde hace varios años existe la leyenda, por llamarlo de alguna manera, que cualquier tipo de indicio o acercamiento con los colores de Alianza Lima podría complicar las aspiraciones del equipo en cuestión. Si bien es más una explicación coloquial y que en muchos casos genera mofa en los hinchas de los rivales, ahora veremos si es que Flamengo podría romper con esta presunta maldición. También existe otra teoría que incluso llegó hasta los medios deportivos argentinos.

Hace algún tiempo, en el 2024 para ser más exactos, en ‘TyC Sports‘ realizaron un análisis exhaustivo al respecto y llegaron a la conclusión de que desde hace 27 años ningún equipo que compartió la fase de grupos con Alianza Lima en la Copa Libertadores pudo campeonar al término de la temporada. Si bien ahora con el ‘Mengao’ no hay esta coincidencia al no haberse enfrentado en 2025, el hecho de que los brasileños entrenen en el Estadio Alejandro Villanueva genera tendencia.

El recuerdo negativo que protagonizó River Plate en la ciudad de Lima

River Plate disputó la final de la Copa Libertadores 2019 frente a Flamengo y el evento también se realizó en el Estadio Monumental de Lima. El triunfo fue para los brasileños por 2-1 en un desenlace épico y digno de novela, pero no faltó aquel que recordó que los argentinos entrenaron en los días previos en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y se habló de la famosa maldición. A raíz de ello es que dicha hipótesis también tomó más fuerza en el ámbito continental.

Día y hora del Palmeiras vs. Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025

Recientemente, se pudo confirmar cuándo y a qué hora será la gran final de la Copa Libertadores 2025. El partido entre Palmeiras vs. Flamengo está programado para el próximo sábado 29 de noviembre a las 16:00 hora local y se jugará en el Estadio Monumental de Lima. Se espera que ambas delegaciones brasileñas estén en territorio nacional con una semana de anticipación, mientras que los hinchas también empezarán a vivir la previa desde mucho antes. Dicho esto, la capital peruana se vestirá de gala para un evento realmente apoteósico.

