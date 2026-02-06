“Siempre lo seguí”: Diego Acosta, goleador de 2 de Mayo, se rindió ante una figura de Alianza Lima

Alianza Lima no pudo en su primera prueba de fuego a nivel internacional, pero todavía les queda una nueva chance. Enfrentarán a 2 de Mayo en Matute y desde Paraguay recibieron un llamativo mensaje por parte del delantero que anotó el único gol del duelo que se jugó en el Estadio Rio Parapiti. Además de analizar lo que se viene en los próximos días, no dudó en elogiar a un rival blanquiazul.

Así es, Diego Acosta sostuvo una reciente entrevista con el programa digital ‘Estudio Fútbol‘ en donde repasó algunos de los detalles más importantes de la ida entre 2 de Mayo vs. Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Además, no lo pensó dos veces en asegurar que Paolo Guerrero es un jugador que siempre siguió y que lo tiene como un referente muy importante.

“Paolo Guerrero es un histórico de Perú y del fútbol sudamericano. Es un goleador nato. Siempre lo seguí de chicho y es un referente. Fue una experiencia única compartir campo con esa clase de jugadores y con la trayectoria que él llevaba. Eso es algo único para mi”; señaló Diego Acosta y con lo cual queda claro que existe muy una buena consideración hacia el capitán de Alianza Lima.

¿Qué espera 2 de Mayo cuando visite a Alianza Lima en Matute?

En el marco del partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, 2 de Mayo visitará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y Diego Acosta apuesta por hacer historia en tierras peruanas con una clasificación a la siguiente ronda. Eso sí, sabe que será un objetivo bastante complicado y hasta se animó a compartir una contundente opinión sobre el favoritismo de los victorianos.

Hinchas de Alianza Lima enojados por la derrota ante 2 de Mayo: señalan directamente a Pablo Guede

“Va a ser un partido muy duro. Nosotros vamos con la experiencia del primer partido y para tener en cuenta que muchos de nuestros jugadores debutaron en una Copa. Va a ser un encuentro que se tiene que plantear con mucha inteligencia y estamos muy confiados en lograr la hazaña. Los partidos se juegan en la cancha, creo que no se miden mucho por el presupuesto, así que ya nos conocen mejor seguro”; comentó Diego Acosta en charla con ‘Estudio Fútbol‘.

Fuente: 2 de Mayo.

Día, hora y dónde ver el duelo entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentarán en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo miércoles 18 de febrero a las 19:30 horas. En el marco del duelo de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, ambos equipos se juegan la posibilidad de clasificar a una siguiente instancia del torneo continental, así que por ahora la ventaja es de los paraguayos por 1-0.

La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘. Además, no olvides que podrás seguir todas las incidencias y no perderte ningún detalle de este partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo gracias al clásico minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

