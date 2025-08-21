Tras su eliminación, ¿cuánto dinero ganó Universitario por su participación en la Copa Libertadores 2025?

Universitario de Deportes cerró su participación en la Copa Libertadores 2025. Luego del 0-4 sufrido en el partido de ida, empató sin goles ante Palmeiras en la vuelta y, de esta forma, se confirmó su eliminación en los octavos de final del certamen continental. Pese a esto, para la ‘U’, hay premios importantes a nivel económico.

El sorteo de octavos de final y el cuadro definitivo camino a la final no fue para nada beneficioso para Universitario. Le tocó enfrentar al rival que terminó con puntaje perfecto en la fase de grupos, ya que ganó sus seis partidos (de local y visitante ante Sporting Cristal, Bolívar y Cerro Porteño).

En tanto, los Cremas habían alcanzado los octavos de final tras quedar en su segundo lugar de un duro grupo donde River terminó como líder, pero lograron superar a dos equipos ecuatorianos, Independiente del Valle y Barcelona SC.

Universitario y su festejo por empatar a River y clasificar a octavos de final (Getty Images).

Por su buena fase de grupos y por llegar a octavos de final, Universitario alcanzó cifras importantes en premios. Además, recibirá un bono extra debido al alquiler del estadio Monumental como sede de la final de la Copa Libertadores.

¿Cuánto dinero ganó Universitario en la Copa Libertadores 2025?

Universitario se queda con un premio total de 4.910.000 dólares. Todo esto por haber alcanzado la etapa de octavos de final y, finalmente, eliminado por Palmeiras. Se trata de un monto más que importante para las arcas del conjunto merengue de Lima.

Ahora bien, ¿cómo se comprende este monto final de ganancia? En primer lugar, la ‘U’ recibió 3 millones de dólares por sólo participar en la fase de grupos de esta Copa Libertadores. A esto, hay que sumarle 660 mil dólares, debido a las dos victorias en dicha instancia (ambas ante Barcelona SC por las cuales recibió 330 mil por cada una). Al lograr la clasificación a octavos de final del máximo certamen de Conmebol, recibió otra bonificación de 1.250.000 dólares.

Si se suman estas tres cifras, da el total de 4.910.000 dólares. Así, Universitario justifica su buena Copa Libertadores, la primera en quince años que llega a una instancia de octavos de final. Lamentablemente, le tocó enfrentar a un equipo que se perfila como el rival a vencer en las etapas definitorias.

¿Cuánto dinero recibirá Universitario por albergar la final de la Copa Libertadores 2025?

A esta cifra de casi 5 millones de dólares que recibirá Universitario por su Copa Libertadores 2025, hay que sumar el monto por ser el anfitrión de la final de esta edición. El Estadio Monumental será el escenario para la definición de este torneo, tal como ocurrió en 2019, el cual es propiedad del club crema.

Sin embargo, no hay cifras oficiales de cuánto recibirá la ‘U’ por el alquiler del Estadio Monumental para la final de la Copa Libertadores 2025. El periodista Gustavo Peralta, en L1 Max, deslizó la cifra de 500.000 dólares, aunque no está confirmado.

No obstante, hay que tener en cuenta que River Plate recibió un monto de 1.5 millones de dólares en 2024 por el alquiler del estadio Monumental de Núñez para recibir la final de Libertadores (que Botafogo le ganó a Atlético Mineiro). Por lo cual, la cifra de medio millón puede tener sentido, aunque no se descarta que sea una cifra aún mayor la que Conmebol le dará a la ‘U’.