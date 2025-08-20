Escándalo y demanda contra el goleador de Palmeiras a horas de enfrentarse a Universitario

Brasil es sacudido por un inesperado escándalo que involucra a una de las figuras del Palmeiras. Esto a solo horas de jugar la definición contra Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Lo cual podría darle una ventaja a los ‘cremas’ que sueñan con dar la gran sorpresa en este certamen a pesar de caer en casa.

En este caso el jugador que está en toda esta polémica es nada más y nada menos que Vitor Roque. En este caso el atacante está envuelto en un nuevo escándalo con su ex pareja, la influencer brasileña Dayana Lins. Quien ha presentado una demanda para anular el acuerdo prenupcial con el delantero.

Vitor Roque en el Monumental (Foto: Getty).

Según lo que se ha conocido por el sitio LeoDias, la creadora de contenido acusa de haber usado su matrimonio para abrirse las puertas en Europa. Esto luego que se revelara infidelidades, insultos, en un matrimonio que habría sido solo una estrategia para que el atacante pueda integrarse al FC Barcelona.

Aparte que el atacante tras contraer matrimonio y llegar a España, cambió por completo su forma de tratar a su pareja. Haciéndola a un lado, así como también mantuvo conversaciones en privado con otras señoritas. Sin mencionar que hubo ataques por parte del jugador hacia la creadora. Siendo un escándalo bastante fuerte.

¿Esto podría afectar al Palmeiras?

Si bien el conjunto ‘Verdao’ goleó a Universitario de Deportes en el partido de ida. Todavía no se encuentra en una buena posición en cuanto a la hinchada y el equipo, así que esto podría ser aprovechado por los ‘cremas’ si logran inquietar desde el arranque.

A esto se le suma la situación del jugador que no está pasando un buen momento, así que si lo pueden saber incomodar, es posible que consigan sacar adelante el partido. Pero para ello primero tienen que estar concentrados en mantener su portería a cero, pues solo de esta forma podrían buscar sorprender en este juego de vuelta.

¿Cuándo jugarán Palmeiras vs. Universitario?

Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, el cuadro de Palmeiras recibe a Universitario en Brasil. Este encuentro se disputará el siguiente 20 de agosto desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Allianz Parque. Este compromiso será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney+, pero podrán seguir todas las incidencias desde Bolavip Perú completamente gratis.

