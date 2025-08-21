Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Universitario estalla contra Fossati: lo que le dijeron los hinchas tras jugar ante Palmeiras

Universitario tuvo un gran primer tiempo ante Palmeiras y los hinchas cremas explotaron contra Jorge Fossati.

Por Aldo Cadillo

Universitario vs. Palmeiras por Libertadores.
© Getty Images.Universitario vs. Palmeiras por Libertadores.

Universitario tuvo un primer tiempo bastante aceptable ante Palmeiras. Chocando por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llegó al Allianz Parque con la tarea de revertir un 4-0 y por poco se adelanta en el marcador.

Publicidad

Si bien la primera mitad del partido entre Universitario vs. Palmeiras terminó igualada sin goles, el cuadro crema estuvo adelante por instantes tras un gol de Jairo Concha, pero su tanto fue invalidado por posición adelantada.

Luego, mostrando seguridad, destreza y buen juego, poco a poco el once titular de Universitario empezó a sorprender. En esa línea, el hincha crema también se dio cuenta de lo bien que venía jugando su equipo y se enfrentó a Jorge Fossati en redes sociales.

La mayoría de quejas iba en contra de Jorge Fossati por no colocar este equipo titular en Universitario. Si bien salió con suplentes ante Palmeiras, la sensación del fanático es que los suplentes están mucho mejor que algunos titulares.

Publicidad
Imagen
Universitario empata 0-0 ante Palmeiras por la Libertadores. (Foto: Universitario)

Las quejas del hincha de Universitario contra Jorge Fossati

Los hinchas de Universitario se quejaron contra Jorge Fossati en redes sociales. Uno de los comentarios fue de Jorge con la cuenta @666gama: “Que comprenda Fosatti que este es el equipo. Solo saco a Churin y entra Valera para el domingo”.

El usuario Luis Adolfo, con la cuenta @Adolfo_Borda, también se quejó contra Jorge Fossati: “Fossati tiene que entender una cosa: la defensa es esta. Ureña por Castillo, Valera por Churín. Así debería ir en el clásico. Lo de Vélez se puede discutir”.

Publicidad
Cobraron offside: El golazo anulado a Jairo Concha que le hubiese dado el 1-0 a Universitario ante Palmeiras

ver también

Cobraron offside: El golazo anulado a Jairo Concha que le hubiese dado el 1-0 a Universitario ante Palmeiras

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario recibe a Alianza Lima este domingo 24 de agosto desde las 5:30 PM por la fecha 7 del Torneo Clausura. Jugando en el Monumental, el partido podría definir a un nuevo líder del certamen.

¿Adiós clásico ante Universitario? La revelación de Carlos Zambrano tras salir lesionado frente a U. Católica en Quito

ver también

¿Adiós clásico ante Universitario? La revelación de Carlos Zambrano tras salir lesionado frente a U. Católica en Quito

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se puede ver en vivo y en directo vía GOLPERU. Además, también estará en su versión online en la aplicación de Movistar Deportes y gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder

Encuesta

¿Universitario ganará el clásico?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Cobraron offside: El golazo anulado a Jairo Concha que le hubiese dado el 1-0 a Universitario
Copa Libertadores

Cobraron offside: El golazo anulado a Jairo Concha que le hubiese dado el 1-0 a Universitario

EN VIVO Y GRATIS Palmeiras 0-0 'U' por la Libertadores Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto
Copa Libertadores

EN VIVO Y GRATIS Palmeiras 0-0 'U' por la Libertadores Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

¿Fossati guarda jugadores para el Clásico? Las alineaciones de Palmeiras vs. Universitario
Copa Libertadores

¿Fossati guarda jugadores para el Clásico? Las alineaciones de Palmeiras vs. Universitario

Gremio anunció el fichaje de Erick Noriega
Peruanos en el exterior

Gremio anunció el fichaje de Erick Noriega

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo