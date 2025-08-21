Universitario estalla contra Fossati: lo que le dijeron los hinchas tras jugar ante Palmeiras

Universitario tuvo un primer tiempo bastante aceptable ante Palmeiras. Chocando por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llegó al Allianz Parque con la tarea de revertir un 4-0 y por poco se adelanta en el marcador.

Si bien la primera mitad del partido entre Universitario vs. Palmeiras terminó igualada sin goles, el cuadro crema estuvo adelante por instantes tras un gol de Jairo Concha, pero su tanto fue invalidado por posición adelantada.

Luego, mostrando seguridad, destreza y buen juego, poco a poco el once titular de Universitario empezó a sorprender. En esa línea, el hincha crema también se dio cuenta de lo bien que venía jugando su equipo y se enfrentó a Jorge Fossati en redes sociales.

La mayoría de quejas iba en contra de Jorge Fossati por no colocar este equipo titular en Universitario. Si bien salió con suplentes ante Palmeiras, la sensación del fanático es que los suplentes están mucho mejor que algunos titulares.

Universitario empata 0-0 ante Palmeiras por la Libertadores. (Foto: Universitario)

Las quejas del hincha de Universitario contra Jorge Fossati

Los hinchas de Universitario se quejaron contra Jorge Fossati en redes sociales. Uno de los comentarios fue de Jorge con la cuenta @666gama: “Que comprenda Fosatti que este es el equipo. Solo saco a Churin y entra Valera para el domingo”.

El usuario Luis Adolfo, con la cuenta @Adolfo_Borda, también se quejó contra Jorge Fossati: “Fossati tiene que entender una cosa: la defensa es esta. Ureña por Castillo, Valera por Churín. Así debería ir en el clásico. Lo de Vélez se puede discutir”.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario recibe a Alianza Lima este domingo 24 de agosto desde las 5:30 PM por la fecha 7 del Torneo Clausura. Jugando en el Monumental, el partido podría definir a un nuevo líder del certamen.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se puede ver en vivo y en directo vía GOLPERU. Además, también estará en su versión online en la aplicación de Movistar Deportes y gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

