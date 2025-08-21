¿Fossati guarda jugadores para el Clásico? Las alineaciones de Palmeiras vs. Universitario por Copa Libertadores 2025

Universitario debe afrontar su partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Brasil. Jorge Fossati definirá la alineación titular con la mira puesta en el clásico ante Alianza Lima del próximo domingo por la Liga 1 Perú.

La ‘U’ tiene una misión muy difícil si quiere soñar con los cuartos de final. Debe revertir el 0-4 sufrido en el partido de ida en el Monumental y deberá hacerlo en Sao Paulo. Con el gran momento del ‘Verdao’ parece casi imposible que pueda realizar lo que podría ser la hazaña más importante de un equipo peruano en Libertadores.

De todas maneras, Fossati considera mandar una alineación alternativa, pensando precisamente en que el duelo ante Alianza Lima está a pocos días y sin mucho descanso. Por lo tanto, se perfilan muchos cambios, pero con ausencias ya confirmadas.

La ‘U’ no podrá contar con Williams Riveros, expulsado en la ida, ni tampoco con Rodrigo Ureña, lesionado también en el mismo partido. Por lo tanto, los nombres de Anderson Santamaría y Jorge Murrugarra se meterían en la alineación titular.

¿Palmeiras? Abel Ferreira sí considera salir al partido de vuelta con habituales suplentes. Se perfilan varios cambios con respecto al equipo que goleó en Perú, aunque en sí, mantendría la base titular con algunas figuras.

Las alineaciones de Palmeiras vs. Universitario

PALMEIRAS: Weverton; Agustín Giay, Bruno Fuchs, Micael, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

UNIVERSITARIO: Miguel Vargas; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Vélez; Edison Flores y Diego Churín. DT: Jorge Fossati.

¿Dónde ver en vivo Palmeiras vs. Universitario?

El partido de vuelta entre Palmeiras y Universitario por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se puede ver en vivo para toda Sudamérica por ESPN 5 en TV, con excepción de Argentina que va por Fox Sports 2 y en Brasil lo pasa ESPN. En tanto, también se puede disfrutar por la plataforma Disney+ en su versión Premium, mientras que en Brasil también lo pueden ver por Claro TV+, Sky+ y Zapping.

El partido tendrá los siguientes horarios alrededor del mundo: