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Copa Sudamericana

Alianza Atlético de Sullana 0-0 Tigre EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026 vía DSports y DGO: minuto a minuto

El Vendaval del Norte y el Matador de Victoria ya juegan en su estreno del grupo A de la Sudamericana. Sigue las acciones del partido.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Alianza Atlético y Tigre debutan en la Copa Sudamericana 2026 y ya están en el primer tiempo.

¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO!

Alianza Atlético y Tigre ya están en el campo del Miguel Grau del Callao.

HAY MUCHOS HINCHAS DE TIGRE EN EL CALLAO

ÁRBITROS PARA EL PARTIDO

  • ÁRBITRO: Paulo Zanovelli (Brasil).
  • ASISTENTE 1: Bruno Boschilia (Brasil).
  • ASISTENTE 2: Guilherme Camilo (Brasil).
  • CUARTO ÁRBITRO: Matheus Candançan (Brasil).
  • ÁRBITRO VAR: Daniel Nobre (Brasil).
  • ASISTENTE VAR: Rodrigo D'Alonso (Brasil).

TIGRE RECONOCIÓ EL CAMPO DEL MIGUEL GRAU DEL CALLAO

ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA ALIANZA ATLÉTICO VS. TIGRE

  • ALIANZA ATLÉTICO: Daniel Prieto; Erick Perleche, Román Suárez, José Villegas, Anthony Gordillo; Ariel Muñoz, Germán Díaz, Hernán Lupu, Jimmy Pérez; Guillermo Larios y Franco Coronel. DT: Federico Urciuoli.
  • TIGRE: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Elías Cabrera, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

LAS ANTERIORES PARTICIPACIONES DE ALIANZA ATLÉTICO Y TIGRE

Tigre llega a su quinta participación en Copa Sudamericana. El gran recuerdo que dejó fue la impresionante campaña de la edición 2012. Llegó hasta la final donde perdió ante Sao Paulo, en una definición polémica y violenta donde el club denunció un clima hostil y maltrato por parte de la policía de Brasil. Ese equipo del 'Matador' lo dirigía Néstor Gorosito.

Para Alianza Atlético de Sullana esta es su cuarta participación en la segunda competencia más importante de Conmebol. Su mejor actuación fue llegar a octavos de final de 2009 donde fue eliminado por Fluminense de Brasil.

¿CÓMO LLEGAN ALIANZA ATLÉTICO Y TIGRE A ESTE PARTIDO?

Alianza Atlético llegó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 al superar la fase previa donde derrotó a Deportivo Garcilaso por 2-0. En la Liga 1 de Perú, viene de igualar 2-2 en el clásico piurano ante Atlético Grau. Actualmente, marcha en el décimo lugar del Torneo Apertura con 11 puntos, a 12 del líder Los Chankas.

Tigre, por su parte, llegó a la Copa Sudamericana 2026 al terminar en el noveno puesto de la tabla final del Campeonato argentino 2025. Clasificó directo a fase de grupos al ser equipo argentino (sólo clubes de Argentina y Brasil clasifican directo a fase de grupos sin jugar fases previas). En tanto, en su actualidad, atraviesa un mal momento con siete partidos sin ganar (tres derrotas y cuatro empates), siendo el 2-0 ante Independiente Rivadavia el último duelo.

DEBUTAN ALIANZA ATLÉTICO Y TIGRE EN EL GRUPO A DE LA COPA SUDAMERICANA 2026

Alianza Atlético de Sullana y Tigre se enfrentan en el primer partido del grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El escenario es el Estadio Miguel Grau del Callao, Bellavista. Ambos equipos buscan arrancar esta fase de la mejor manera.

Alianza Atlético y Tigre se enfrentan por el grupo A de la Copa Sudamericana 2026.
© GeminiAlianza Atlético y Tigre se enfrentan por el grupo A de la Copa Sudamericana 2026.

Alianza Atlético de Sullana y Tigre igualan sin goles (0-0) este martes 7 de abril en el Estadio Miguel Grau del Callao, Bellavista por la primera fecha del grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El partido marca el estreno de ambos equipos en esta fase. Se puede ver en vivo por DSports y DGO.

Alianza Atlético vuelve a la Copa Sudamericana tras su última participación en 2009 donde llegó a octavos de final. En tanto, Tigre retorna tras jugar la edición de 2023. Ambos buscan empezar con el pie derecho en su vuelta a este certamen.

Alineaciones para Alianza Atlético de Sullana vs. Tigre

  • ALIANZA ATLÉTICO: Daniel Prieto; Erick Perleche, Román Suárez, José Villegas, Anthony Gordillo; Ariel Muñoz, Germán Díaz, Hernán Lupu, Jimmy Pérez; Guillermo Larios y Franco Coronel. DT: Federico Urciuoli.
  • TIGRE: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Elías Cabrera, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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