Alianza Atlético de Sullana 0-0 Tigre EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026 vía DSports y DGO: minuto a minuto

19:53hs LAS ANTERIORES PARTICIPACIONES DE ALIANZA ATLÉTICO Y TIGRE

Tigre llega a su quinta participación en Copa Sudamericana. El gran recuerdo que dejó fue la impresionante campaña de la edición 2012. Llegó hasta la final donde perdió ante Sao Paulo, en una definición polémica y violenta donde el club denunció un clima hostil y maltrato por parte de la policía de Brasil. Ese equipo del 'Matador' lo dirigía Néstor Gorosito.

Para Alianza Atlético de Sullana esta es su cuarta participación en la segunda competencia más importante de Conmebol. Su mejor actuación fue llegar a octavos de final de 2009 donde fue eliminado por Fluminense de Brasil.