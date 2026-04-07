Alianza Atlético de Sullana 0-0 Tigre EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026 vía DSports y DGO: minuto a minuto

Alianza Atlético de Sullana y Tigre igualan sin goles (0-0) este martes 7 de abril en el Estadio Miguel Grau del Callao, Bellavista por la primera fecha del grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El partido marca el estreno de ambos equipos en esta fase. Se puede ver en vivo por DSports y DGO.
Alianza Atlético vuelve a la Copa Sudamericana tras su última participación en 2009 donde llegó a octavos de final. En tanto, Tigre retorna tras jugar la edición de 2023. Ambos buscan empezar con el pie derecho en su vuelta a este certamen.
Alineaciones para Alianza Atlético de Sullana vs. Tigre
- ALIANZA ATLÉTICO: Daniel Prieto; Erick Perleche, Román Suárez, José Villegas, Anthony Gordillo; Ariel Muñoz, Germán Díaz, Hernán Lupu, Jimmy Pérez; Guillermo Larios y Franco Coronel. DT: Federico Urciuoli.
- TIGRE: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Elías Cabrera, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.