Alianza Atlético de Sullana vs Tigre HOY: ¿A qué hora y qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana 2026?

Alianza Atlético de Sullana y Tigre debutan en la Copa Sudamericana 2026. Por el Grupo A, ambos equipos se enfrentan este martes 7 de abril por la primera fecha en el Estadio Miguel Grau del Callao, Bellavista. Conoce los detalles de este encuentro.

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El Grupo A de la Copa Sudamericana 2026 inicia este martes con Alianza Atlético y Tigre como protagonistas. El duelo se juega en el Estadio Miguel Grau del Callao, ya que los ‘Churres’ no tienen su cancha en Sullana (Estadio Campeones del 36) habilitada para partidos internacionales.

En la fase previa del certamen, el equipo de Federico Urciuoli hizo de local en el Estadio Mansiche de Trujillo (victoria 2-0 ante Deportivo Garcilaso), pero ahora muda su localía en fase de grupos al Callao. Espera poner en problemas a un duro equipo como Tigre, con historia en la Copa Sudamericana.

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Es que el ‘Matador de Victoria’ supo jugar una final de Sudamericana en 2012. Todo terminó de forma polémica y São Paulo se quedó con el título ante el equipo dirigido por Néstor Gorosito. En tanto, el mejor desempeño de los de Sullana fue en 2009 donde llegó a octavos de final (fue eliminado por Fluminense).

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¿A qué hora se juega Alianza Atlético vs. Tigre?

Alianza Atlético vs. Tigre se juega este martes 7 de abril en el Estadio Miguel Grau del Callao, Bellavista en Perú por el grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El horario de inicio del partido es a las 21:00 horas local (23:00 horas de Buenos Aires, Argentina).

¿Qué canal pasa Alianza Atlético vs. Tigre?

El partido entre Alianza Atlético y Tigre cuenta con transmisión en exclusiva de DSports en TV y la plataforma DGO con excepción de Brasil, que va por ESPN 4 Brasil, Disney+ Premium Brasil, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.

Datos claves

7 de abril a las 21:00 juegan Alianza Atlético y Tigre en Copa Sudamericana.

juegan Alianza Atlético y Tigre en Copa Sudamericana. Estadio Miguel Grau del Callao es la sede oficial para este partido del Grupo A.

es la sede oficial para este partido del Grupo A. DSports y DGO transmitirán el encuentro en exclusiva por televisión y plataformas de streaming.