Alianza Atlético vs. Macará: A qué hora y qué canal transmite EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026

Alianza Atlético de Sullana recibe a Macará este jueves 30 de abril en el Estadio Miguel Grau de Bellavista, Callao, en el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Los ‘Churres’ buscan su primer triunfo para acomodarse en la pelea por la clasificación.

Publicidad

El equipo de Federico Urciuoli viene con buen ánimo tras lograr un gran triunfo 2-1 el pasado fin de semana ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental U Marathon. Este buen rendimiento puede ser un punto de inflexión para lo que viene en la Copa Sudamericana.

Hasta ahora, Alianza Atlético sólo pudo empatar 1-1 ante Tigre como local y perdió 2-1 ante América de Cali como visitante. Por eso, busca su primera victoria para poner todo parejo en el Grupo B. Sin embargo, tiene un duro rival por delante, que ya ganó en este certamen.

Publicidad

Macará dio el golpe en la jornada pasada al vencer 1-0 a Tigre como visitante. En tanto, antes, igualó 1-1 con América de Cali en el debut. Así es como está en el primer lugar del grupo junto al equipo colombiano, antes del inicio de la tercera jornada.

¿A qué hora se juega Alianza Atlético de Sullana vs. Macará?

El partido entre Alianza Atlético de Sullana y Macará se disputa este jueves 30 de abril en el Estadio Miguel Grau de Bellavista, Callao, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El horario de inicio del encuentro es a las 21:00 horas local (y de Ecuador).

¿Qué canal transmite EN VIVO Alianza Atlético de Sullana vs. Macará?

Alianza Atlético de Sullana vs. Macará tiene transmisión en vivo de DSports en TV para toda Sudamérica (excepto Brasil) y para la plataforma DGO.

Publicidad

Las alineaciones para Alianza Atlético vs. Macará

ALIANZA ATLÉTICO: Daniel Prieto; Erick Perleche, José Luján, Román Suárez, Anthony Gordillo; Jimmy Pérez, Franchesco Flores, Germán Díaz; Jorge del Castillo, Valentín Robaldo y Franco Coronel. DT: Federico Urciuoli.

MACARÁ: Rodrigo Rodríguez; Leonard Espinoza, Santiago Etchebarne, José Marrufo, Luis Ayala; José Cazares, Gastón Blanc, Matías Miranda, Mateo Viera; José Klinger y Franco Posse. DT: Guillermo Sanguinetti.

Tabla de posiciones EN VIVO del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Publicidad

Datos claves