Alianza Lima, atento: la regla de Conmebol que pone en aprietos a Independiente y beneficiaría a U. de Chile

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, pero aún no conoce a su rival. El duelo de vuelta entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido por violencia en las tribunas, dejando a Conmebol frente a un caso complejo que debe resolverse en los próximos días.

Mientras eso ocurre, una norma específica del Código Disciplinario podría poner en serios problemas al cuadro argentino y, en consecuencia, beneficiar directamente a los chilenos y al propio club ‘blanquiazul’.

La regla que complica a Independiente

Según explicó el abogado y especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, el Artículo 8 del Código Disciplinario de la Conmebol establece que los clubes son responsables de forma objetiva por el comportamiento de sus aficionados.

Esto significa que se pueden aplicar sanciones aunque las acciones violentas no hayan sido planeadas, simplemente por negligencia o falta de prevención.

Además, la normativa es clara al señalar que toda la responsabilidad de seguridad recae sobre el club local, que en este caso fue Independiente. Por lo tanto, los incidentes violentos ocurridos en el estadio Libertadores de América podrían tener consecuencias directas sobre la el ‘Rojo’.

¿Qué implica para Alianza Lima?

En medio del escándalo, Alianza Lima se mantiene atento. Si Conmebol decide aplicar el reglamento con firmeza y descalifica a Independiente por los hechos ocurridos en su estadio, la U. de Chile podría recibir el pase directo a cuartos.

No obstante, si la sanción recae sobre ambos clubes, Alianza podría avanzar directamente a semifinales sin jugar la llave. Por ahora, el ente en mención sigue analizando el caso y se espera un fallo en los próximos días.

