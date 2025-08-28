¿Quién clasifica entre Independiente y Universidad de Chile? Exjugador de Alianza Lima respondió

El caso Independiente vs. Universidad de Chile continúa en disputa, aunque ahora todo lo definirá Conmebol. Los clubes han realizado sus respectivos descargos y ahora todo queda en manos de los Órganos Judiciales de la Confederación. No obstante, van apareciendo diferentes opiniones y apareció un exjugador de Alianza Lima.

Es que Sebastián Rodríguez es protagonista indirecto de todo el escándalo ocurrido en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El uruguayo, quien estuvo en Alianza Lima en 2024, forma parte del plantel actual de Universidad de Chile.

Rodríguez era suplente del conjunto chileno en el duelo de vuelta de octavos de final de la Sudamericana. Tras este encuentro, finalmente, rompió el silencio en una entrevista con Carve Deportiva (Radio 1010 AM en Uruguay) donde brindó detalles de lo ocurrido bajo su vista.

“Es muy triste el grado de violencia que se vio el otro día. Yo llevo bastantes años en el fútbol y he presenciado algún problema que otro, pero de esta magnitud… yo no había visto en tele, ni mucho más presenciado en vivo lo que pasó el otro día“, manifestó el mediocampista con pasado en Emelec, entre otros equipos.

Los detalles que dio Sebastián Rodríguez sobre los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile

En su charla con el medio uruguayo, Rodríguez no sólo reveló que “tenía dos amigos” en la tribuna de Universidad de Chile y que “por suerte no les pasó nada”. También habló de todo lo que vivieron durante esa noche con algunos detalles.

Sebastián Rodríguez sufrió por sus amigos, pero al final, lograron evitar los incidentes (X @MartinCharquero).

“En el primer tiempo no nos preocupamos, no nos percatamos. Después nos enteramos un poco lo que pasó (…) Cuando volvemos para el segundo tiempo, ya desde el túnel, un oficial de Conmebol nos dice “apuren, apuren” que están habiendo problemas en la tribuna (…) Entramos y vemos que los problemas no eran normales, se tiraban cosas de un lado a otro y ahí nos ponemos a conversar con el árbitro que era uruguayo (Tejera) y me dice que es ‘increíble lo que está pasando'”, contó.

“Le avisan de Conmebol que están lanzando proyectiles, que ya había gente herida, que estaban tratando de controlar, que tampoco iba a ingresar la policía por el momento y que había que esperar. Fuimos esperando hasta que nos mandaron al vestuario porque se complicó la cosa, había hinchas ya invadiendo el campo y nos tuvieron ahí encerrado en el vestuario hasta 2:40 de la mañana“, añadió.

El bus que debía trasladar al equipo chileno lo rompieron y eso también demoró la salida del estadio. Recién se pudieron ir a las 3 de la mañana y, debido a que había una ventana pequeña que mostraba el afuera, vieron de todo y hasta reveló que varios hinchas trataron de meterse a su vestuario.

Para Sebastián Rodríguez, Universidad de Chile podría pasar a cuartos de final

Aunque no habrá una definición hasta dentro de una semana, por lo menos, Sebastián Rodríguez cree que Universidad de Chile debería salir favorecido y que la responsabilidad de todo está del lado de Independiente. De ser así, podría enfrentarse a su ex equipo, Alianza Lima, en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Lo que decimos, hablando de lo deportivo, que es lo último importante en todo esto, más o menos lo que dice la mayoría es que nosotros ganamos 1-0 en la ida, 1-1 en la vuelta y por cómo está la serie, pasamos a cuartos de final nosotros“, tiró Rodríguez, en base a especulaciones que se han filtrado en las últimas horas.

“Después también se dice que la responsabilidad es siempre del club organizador“, agregó. Este es un detalle no menor, ya que Independiente es responsable del operativo de seguridad que no funcionó y podría ser clave para la decisión final desde Conmebol.

