Alianza Lima con ventaja: Conmebol confirmó al árbitro para el partido de vuelta ante U. de Chile

Noticia confirmada por Conmebol. El máximo ente del fútbol en la región, hizo oficial al árbitro del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En principio la designación del juez da cierta ventaja a Alianza Lima pues ya los dirigió en otro partido ante Colo Colo por la Copa Libertadores del 2025. En aquella ocasión el duelo terminó en un empate a un gol sin sobresaltos.

Por ello es que para Alianza Lima le da cierta ventaja que Conmebol designara al árbitro Carlos Betancur para el partido ante Universidad de Chile. Es más, hay una increíble estadística que carga de optimismo al equipo íntimo.

Sucede que en los últimos años el árbitro Carlos Betancur impartió justicia a dos equipos peruanos y ambos ganaron: Melgar 1-0 Athletico Paranaense en el 2021 y Sporting Cristal 2-1 Bolívar en el 2025.

El árbitro Carlos Betancur durante un partido de Copa Libertadores entre Sao Paulo vs. Libertad. (Foto: Getty Images)

¿Quién es Carlos Betancur? Conociendo al árbitro del Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Carlos Betancur es un árbitro colombiano de 43 años. A lo largo de su carrera ha sido el juez principal en partidos de la Liga de Colombia, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Campeonato Sudamericano Sub 17.

Además, en toda su carrera Carlos Betancur registra un total de 251 partidos, mostrando 1355 amarillas, 36 dobles amarillas que terminaron en roja, 43 rojas directas y 87 penales. Esto quiere decir que en promedio saca 5 tarjetas amarillas por partido.

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima necesita ganar para pasar de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que el equipo de Perú obtuvo un empate sin goles en la ida de los cuartos de final y si quiere acceder a semifinales de forma directa debe ganar.

¿En qué canal ver el partido de Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de la Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo a través de la señal oficial de DirecTV Sports. Además, también se podrá ver online en la aplicación de DGO. Una opción más seguir todas las incidencias gratis en el minuto a minuto de Bolavip.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile en Matute. (Foto: Copa Sudamericana)

