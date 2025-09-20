Tras renovar con Alianza Lima: el primer jugador que Gorosito decidió que no siga en el plantel

Néstor Gorosito por fin pudo confirmar su renovación con Alianza Lima y seguirá hasta diciembre del 2026. Esta situación le permite tomar decisiones sobre el actual plantel, saber quiénes se quedan y quiénes se van.

Así pues, el entrenador Néstor Gorosito tomó su primera decisión importante tras su renovación y se conoció que ya no contará con un volante de Alianza Lima. Si bien el jugador tiene contrato hasta diciembre del 2026, lo más probable es que se vaya cedido.

De esta forma se pudo confirmar que Néstor Gorosito no contará con Jesús Castillo para la temporada 2026 de Alianza Lima. En ese sentido, y todavía con contrato vigente hasta el 2026, lo más probable es que el volante sea prestado o vendido.

Jesús Castillo ha tenido poca actividad en la temporada 2025 de la Liga 1. Siendo titular en 8 de los 15 partidos que jugó, el volante era más una carta de cambio, pero con las llegadas de Alessandro Burlamaqui y Pedro Aquino quedó relegado.

Jesús Castillo festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Jesús Castillo tiene contrato con Alianza Lima?

Jesús Castillo tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Siendo su última renovación en junio del 2023, el volante llegó proveniente de la Academia Cantolao y ha ganado el Torneo Apertura 2023 con los íntimos.

Además hay que mencionar que su cotización ha subido y bajado con la camiseta de Alianza Lima. Alcanzando su punto más alto con 700 mil euros en el 2023, actualmente está valorizado en 500 mil euros en el 2025.

¿Cuánto gana Jesús Castillo?

Jesús Castillo gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. En ese sentido, el volante cobraría por temporada 120 mil dólares.

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima?

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima por toda la temporada 2026, esto quiere decir que se quedará hasta diciembre del próximo año. Además, con su renovación también tuvo un aumento de sueldo y una cláusula de salida.

