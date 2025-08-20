Atento Alianza Lima: la decisión oficial de CONMEBOL con la serie Independiente vs. Universidad de Chile tras los incidentes

Una noche de Copa Sudamericana se ha visto manchada por actos salvajes por parte de ‘pseudo’ hinchas que demostraron su poco amor por el deporte. El partido entre Independiente vs. Universidad de Chile ha sido cancelado por actos violentos en las tribunas.

En este caso el máximo ente del fútbol Sudamericano CONMEBOL ha determinado que el partido quedó ‘Cancelado’. Esto quiere decir a diferencia de un partido ‘Suspendido’ que no se volverá a jugar, por ende la serie deberá terminar en los escritorios. Dejando por ahora sin rival para Alianza Lima.

El panorama parece bastante negro en este caso para los dos equipos. Las imágenes que se han podido ver desde las tribunas del Estadio Libertadores de América son lamentables. Por lo que la CONMEBOL tendrá que ver detenidamente cada una de ellas para poder dar una sanción ejemplar para que estos sucesos no puedan volver a presenciarse en un campo de fútbol.

Desde la U. de Chile, el dirigente Daniel Schapira salió ha hablar del tema y dijo: “Fue un problema de organización. No pueden poner a nuestra hinchada arriba de los locales. Es una locura. Vamos a ser sancionados sin dudas. Van a ser sanciones duras. Siempre estamos viviendo lo mismo. Es un tema cultural y social”.

La CONMEBOL mediante un comunicado confirmó la suspensión del partido y la decisión que tomaron. De esta forma la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol determinará las sanciones respectivas. Pero como se menciona anteriormente por el dirigente chileno, se espera que puedan llegar a ser bastante duras.

¿Alianza Lima pasará a las semifinales?

Tras estos graves incidentes se ha comenzado a especular sobre una posible eliminación de Independiente y la Universidad de Chile. Algo que no está para nada descartado, sobre todo por la crueldad como ambos hinchas actuaron por su parte.

El periodista Gerson Cuba dio a conocer la siguiente información: “En Chile mencionan que una de las sanciones que puede tomar Conmebol, es eliminar a Independiente y U de Chile tras los hecho violentos de esta noche. Si esta posibilidad se da, Alianza Lima podría acceder directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana”, expuso en sus redes sociales.

De esta forma la posibilidad que Alianza Lima pase de frente a las semifinales es algo que se puede dar. Pero claro, la última palabra la tiene la CONMEBOL que seguramente en las próximas horas tenga una decisión definitiva sobre esta situación.

