¿Quién es el crack que perdió la Selección Peruana y eligió el proyecto de Bolivia?

La carrera internacional del joven lateral izquierdo Marcelo Stephano Timorán Paz, de 19 años, se ha convertido en un punto de fricción entre las federaciones de fútbol de Bolivia y Perú. Timorán, quien actualmente forma parte de las filas del Córdoba Club de Fútbol en España, posee una dualidad de nacionalidad que le permitía elegir entre representar a la tierra de su nacimiento, Oruro, Bolivia, o a la nación de sus padres, Perú.

No obstante, la agilidad de la Federación Boliviana de Fútbol en asegurar su compromiso ha inclinado la balanza a favor de “La Verde”. La Selección Peruana había estado siguiendo de cerca la trayectoria de Timorán. Su promisoria proyección en el fútbol europeo y la evidente necesidad de una renovación generacional en la “Blanquirroja”, especialmente en la posición de lateral, hacían de él un objetivo prioritario. Sin embargo, cualquier esperanza de verlo vestir la camiseta peruana se desvaneció cuando el propio jugador manifestó su “orgullo” y el “sueño de toda su vida” de representar a Bolivia.

Esta declaración categórica sella su futuro futbolístico con la nación altiplánica, generando una ola de lamentos entre la afición peruana y un aluvión de críticas en los medios de comunicación locales, que señalaron una gestión tardía e ineficaz por parte de la Federación Peruana de Fútbol. La anticipación fue clave en esta disputa. La FBF, en conjunto con el seleccionador Óscar Villegas, actuó con decisión al convocar a Timorán para los amistosos programados en octubre. Esta convocatoria no solo sirvió para consolidar el compromiso del jugador con el proyecto boliviano, sino que también envió un mensaje claro sobre la seriedad de su interés.

Selección Peruana deberá buscar otro jugador

El perfil de Timorán es precisamente lo que ambas selecciones anhelan: un lateral versátil, dotado de técnica refinada y una notable proyección ofensiva, características indispensables para enfrentar las exigentes Eliminatorias Sudamericanas y asegurar la sostenibilidad de sus plantillas a largo plazo. Mientras Bolivia celebra con júbilo la incorporación de una “joya” que ya se foguea en el competitivo fútbol europeo, la Selección Peruana lamenta profundamente la pérdida de un potencial refuerzo que bien podría haber sido un pilar fundamental en su necesario recambio generacional.

El “caso Timorán” no es un incidente aislado; por el contrario, subraya la creciente e intensa competencia entre las federaciones de fútbol por asegurar el talento de jóvenes futbolistas con doble nacionalidad. Este episodio resalta la imperiosa importancia de la anticipación y una gestión proactiva en estas negociaciones, donde el factor tiempo puede ser decisivo. Ahora, la expectativa se centra en el inminente debut oficial de Marcelo Stephano Timorán Paz con la camiseta de la Selección Boliviana.

