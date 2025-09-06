Néstor Gorosito reveló lo que cambiaría del fútbol peruano para potenciar a la Selección Peruana

El destino de la Selección Peruana podría cambiar en cuanto a su director técnico. Ahora mismo el nombre de Óscar Ibáñez se encuentra en discusión y una de las posibles alternativas para llegar a Videna podría ser Néstor Gorosito, actual entrenador de Alianza Lima. Frente a este escenario, el mismo protagonista de la noticia dio ciertos detalles de algunos aspectos que podrían potenciar al equipo.

Sin ánimos de querer postularse como un candidato para tomar el mando de la Selección Peruana, recientemente Néstor Gorosito sostuvo una entrevista con los canales digitales de Alianza Lima para hablar de distintos temas. Uno de los más llamativos fue al ser consultado sobre los factores diferenciales que encontró en el futbolista peruano desde que arribó al país para esta temporada 2025.

“Nobleza, calidad y muy buenas cualidades técnicas. Excelente. Perú toda la vida se caracterizó por tener muy buenos jugadores de fútbol. No sé qué miércoles ha pasado que no aparecen. Entonces, volver a retomar las bases”; comentó en primera instancia Néstor Gorosito respecto a las condiciones innatas de los jugadores peruanos y a la vez no entendiendo la realidad de escasez que existe actualmente por distintos motivos que se han dado en el camino.

¿Qué haría Néstor Gorosito para repotenciar a la Selección Peruana?

“Yo estoy completamente de acuerdo con que hay que copiar cosas de Europa, desde la parte física, desde lo futbolístico no. Sí desde la parte biológica, de los estudios que ellos hacen que están mucho más avanzados porque tienen mucho más poder adquisitivo para investigar y un montón de cosas, pero el jugador peruano no tiene que perder la esencia”; enfatizó Néstor Gorosito.

Seguido de esta líneas, el entrenador de Alianza Lima no quiso perder la oportunidad para destacar el talento que de por sí tienen los futbolistas peruanos. Dando detalles de la técnica, la calidad, el uno contra uno y la viveza criolla fueron parte de sus explicaciones para entender en cierta manera que no se puede dejar de lado estas cuestiones, además obviamente de siempre ser profesional por sobre todas las cosas.

¿Cuál será el futuro de Néstor Gorosito en Alianza Lima?

En principio, Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta el término de la presente temporada 2025. Si bien durante las últimas semanas se ha podido conocer la información de que desde la directiva íntima existe toda la intención de renovar el vínculo gracias al buen trabajo realizado en el club, aún no hay nada confirmado y habría que esperar cómo termina siendo el desenlace de la Selección Peruana ahora que la presencia de Óscar Ibáñez no estaría asegurada.

Fuente: @MacedoJeronimo

