Hincha de Alianza Lima, pero la reciente confesión de André Carrillo sobre jugar en Universitario: “No cierro ninguna puerta”

André Carrillo siempre fue reconocido como hincha de Alianza Lima y hace algún tiempo, de manera muy sorpresiva, confesó que si desde Universitario de Deportes lo llamaban en un futuro no tendría ningún problema en escuchar alguna propuesta de por medio. Ahora se ha podido confirmar esta situación con una nueva declaración que seguramente no genera tanto gusto en todo Matute.

En una reciente conversación con el programa digital ‘Sin Cassette‘, André Carrillo dio detalles sobre distintas situaciones que viene atravesando en Corinthians. Desde su arribo, su actualidad y lo que pretende llegar a ser en uno de los equipos más importantes y prestigiosos de Sudamérica. Lo más llamativo fue el hecho de que efectivamente confirmó ser muy hincha de Alianza Lima.

“Soy hincha de Alianza Lima. Claramente es donde he empezado mi carrera. He sido muy feliz ahí. Me encantaría volver, pero uno nunca sabe. No he tenido ninguna conversación con Alianza cuando salí de Al-Qadisiyah“; comentó la ‘Culebra’ en conversación con el periodista deportivo Michael Succar, aunque claramente lo más interesante de la entrevista vino minutos después.

¿Realmente André Carrillo estaría dispuesto a jugar en Universitario?

“Si pinta jugar en otro club normal, no hay problema. Soy profesional. Yo no cierro ninguna puerta, no puedo. Es una carrera que uno no sabe qué va a suceder más adelante. Yo no sé si mañana Alianza Lima me quiere, si Sporting Cristal me quiere, si la ‘U’ me quiere, no tengo ni idea. Por eso yo lo tomo así con naturalidad”; sentenció André Carrillo sobre lo que podría ser su futuro cercano.

Si bien es cierto que ahora mismo el volante peruano se encuentra enfocado en los objetivos de Corinthians ya que todavía tiene contrato hasta diciembre del año 2026, nadie duda de que desde la Liga 1 lo tienen en mente como una posibilidad de fichaje. Ahora más que nunca ha quedado bastante claro que la ‘Culebra’ no se cierra ante la opción de negociar con Universitario de Deportes ni tampoco con Sporting Cristal si es que en algún momento lo llegan a contactar.

El complicado presente de André Carrillo en Corinthians

André Carrillo venía siendo uno de los habituales titulares y figuras en el Corinthians liderado técnicamente por Dorival Júnior, pero lamentablemente sufrió una dura lesión en los ligamentos del tobillo que incluso lo tuvo que llevar al quirófano. De acuerdo a distintas informaciones, se pudo conocer que el peruano no podrá jugar hasta el año 2026 y por ello es que tampoco fue parte de la más reciente convocatoria de la Selección Peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

