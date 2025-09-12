Alianza Lima toma ventaja en la Copa Sudamericana: U. de Chile confirmó la baja de su delantero más peligroso

Alianza Lima va sumando ventaja ante la Universidad de Chile de cara a su partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sabiendo que el equipo de Santiago no contará con hincha en ninguno de los duelos, ahora también pierde a uno de sus delanteros más importantes.

Y no es solo en palabra el calificativo de “más importante”, puesto que la Universidad de Chile pierde a un atacante valorizado en 2 millones de euros y con 9 goles en esta temporada 2025. Con esta información, el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana pierde a un atacante decisivo.

Así pues, la información llegó desde Chile y se confirmó que Lucas Di Yorio no jugará ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana debido a una operación: “Otra baja más. Lucas Di Yorio pasará por el quirófano y será un nuevo dolor de cabeza para Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile”

Además, el medio internacional TNT Sports Chile, también destacó los partidos que Lucas Di Yorio se perderá con la Universidad de Chile: “De esta manera, el atacante será baja de cara a la final de la Supercopa y también la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima”.

Lucas Di Yorio será baja en la U. de Chile ante Alianza Lima. (Foto: U. de Chile)

¿Quién es favorito en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Si bien el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se puede analizar como parejo, lo cierto es que hay factores que le dan ventaja al equipo de Perú. Teniendo una gran campaña en la Copa Sudamericana, el plantel de La Victoria llega con el ímpetu de quién se siente ganador.

Por la parte de la Universidad de Chile, el equipo dirigido por el técnico Gustavo Álvarez tiene varias bajas, siendo quizá la más importante la del delantero Lucas Di Yorio. Sumado a ello, no podrá jugar con hinchada visitante en Matute y su partido de vuelta será a puertas cerradas en el estadio de Coquimbo.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

