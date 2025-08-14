Es tendencia:
Alianza Lima venció a Universidad Católica en la Copa Sudamericana y logró un inimaginable récord para todos

Alianza Lima no solo se llevó un gran triunfo contra Universidad Católica. También consiguió alcanzar un hermoso récord más que importante.

Alianza Lima logró un gran récord tras vencer a Universidad Católica.
Alianza Lima logró una victoria contundente en su propio estadio, imponiéndose 2-0 sobre la Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Fue una noche mágica en Matute, donde los aficionados blanquiazules se ilusionan con la posibilidad de seguir avanzando en este prestigioso torneo de la Conmebol, soñando con un futuro prometedor en la competición.

Alianza Lima y su gran récord internacional

El equipo dirigido por Néstor Gorosito mostró un rendimiento excepcional, dominando el encuentro de principio a fin y generando múltiples oportunidades de gol. La eficacia en el ataque fue clave para sellar una victoria que, además de dejar una buena ventaja para la vuelta, permitió a Alianza Lima alcanzar un hito histórico. Con este triunfo, los blanquiazules suman 6 victorias en 15 duelos internacionales en la temporada 2025, igualando así la notable marca lograda hace 47 años, cuando en 1978 consiguieron 6 victorias en tan solo 10 partidos. Este registro subraya el notable progreso del equipo en el ámbito internacional, superando las expectativas de años anteriores.

Este récord no solo es un reflejo del buen momento que atraviesa Alianza Lima, sino que también es un indicador del gran trabajo que se viene realizando. El equipo ha demostrado una notable capacidad de superación en comparación con temporadas pasadas, mostrando una madurez y un nivel competitivo que invitan al optimismo. Ahora, la atención se centra en el partido de vuelta, donde Alianza Lima visitará a la Universidad Católica en Quito.

Alianza Lima piensa en el partido de vuelta

En la altura de la capital ecuatoriana, los blanquiazules buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final, un paso crucial en su camino por la Copa Sudamericana. A partir de ese momento, el sueño de levantar el trofeo les pertenecerá por completo, y no querrán que nadie los despierte de esta increíble realidad. El futuro en el torneo es prometedor, y la afición espera con ansias ver hasta dónde podrá llegar su equipo en esta emocionante aventura continental.

¿Cuándo es el Universidad Católica vs. Alianza Lima en Ecuador?

El encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima y Universidad Católica se jugará el miércoles 20 de agosto de 2025 a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. DirecTV Sports transmitirá el partido para toda Latinoamérica, y también estará disponible en la plataforma de streaming DGO para suscriptores. Además, Bolavip Perú ofrecerá el minuto a minuto.

