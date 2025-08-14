El impresionante apodo que se ganó Alianza Lima tras derrotar a la Universidad Católica por Copa Sudamericana

Alianza Lima, en una noche memorable, no solo compitió con la grandeza que dicta su historia, sino que también consolidó su respeto en el ámbito internacional. La victoria por 2-0 sobre la Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida de la Copa Sudamericana 2025 es un hito extraordinario que no se presencia con frecuencia, y el reconocimiento continental que ha suscitado es igualmente destacable. Sin duda, este triunfo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute generará un sentimiento de orgullo inmenso entre sus seguidores y la afición peruana.

El nuevo apodo ganado en Alianza Lima

Las redes sociales se han convertido en un hervidero de euforia y admiración, reflejando el impacto de esta gesta. Un ejemplo contundente es el comentario del usuario “El Pirata” en Twitter, quien rememoró una época gloriosa que muchos creían olvidada. Su publicación evoca los tiempos en que el equipo blanquiazul representaba al Perú con gallardía frente a colosos del fútbol sudamericano como Boca Juniors o Gremio de Brasil, a quienes logró eliminar de competiciones internacionales, ya sea la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, respectivamente.

La frase viralizada por este popular hincha del Pirata de Córdoba, “¡Ché el Alianza Milán del Pipo lo volvió hacer! Se están garchan.. a todo Sudamérica este 2025. ¡El club más grande, popular y con más hinchas del Perú!”, encapsula la pasión y el orgullo que despierta Alianza Lima. Este comentario no solo se propagó rápidamente, sino que también desató una ola de elogios por parte de fanáticos de todo el continente.

Alianza Lima venció a la Universidad Católica. (Foto: X).

Alianza Lima sorprende al continente

La histórica campaña que vienen forjando los victorianos está reescribiendo la narrativa del fútbol peruano a nivel internacional, demostrando que con determinación y buen juego, los sueños más ambiciosos pueden convertirse en realidad. La expectativa crece por ver hasta dónde llegará este Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025, un equipo que está dejando una huella imborrable en el corazón de sus hinchas y en la memoria del fútbol sudamericano.

¿Cuándo juegan el partido de vuelta Alianza Lima y Universidad Católica?

El miércoles 20 de agosto de 2025, Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentarán en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro se llevará a cabo a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. DirecTV Sports transmitirá el partido para toda Latinoamérica, y también estará disponible en la plataforma de streaming DGO para suscriptores.