Se acabó el misterio en Alianza Lima: el primer refuerzo confirmado para el partido de vuelta ante Universidad Católica

Alianza Lima festeja y el Perú también. El cuadro íntimo venció 2-0 a la Universidad Católica y ahora está más cerca de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Claro, antes tendrá que conseguir por lo menos un empate en Ecuador por el duelo de vuelta. Pero la buena noticia es que se confirmó un refuerzo que ayudará a que la tarea sea más fácil.

Publicidad

Publicidad

Lo primero, Alianza Lima necesita por lo menos empatar ante Universidad Católica en Ecuador para pasar a cuartos de final. Si gana asegura su puesto, pero si pierde por más de dos goles queda eliminado.

Y el objetivo no será tan fácil pues además de jugar ante la Universidad Católica, que recupera a su portero Rafael Romo y a su defensa Jhon Chancellor, definitivamente la altura es un punto a tomar en cuenta.

Por eso es una excelente noticia que Alianza Lima confirme a Carlos Zambrano como su primer refuerzo para el duelo ante Universidad Católica en Ecuador. Llegando la información tras confirmarse que superó su castigado, el defensa quedó habilitado para el partido.

Publicidad

Publicidad

Carlos Zambrano entrenando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima cuenta con nuevo refuerzo

Alianza Lima contará con la vuelta de Carlos Zambrano para el duelo en Ecuador ante Universidad Católica. Jugando por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el cuadro de Perú tiene la primera opción de clasificar.

De ahí en más, Alianza Lima sabe que si consigue su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ahí tendrá que enfrentar la vencedor de la llave entre Universidad de Chile vs. Independiente.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs. Universidad Católica por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2025?

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica?

Alianza Lima juega ante Universidad Católica desde las 7:30 PM de este miércoles 20 de agosto. Enfrentándose en Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el duelo se dará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

ver también Video: Paolo Guerrero sufrió terrible lesión en el Alianza Lima vs. Universidad Católica

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para pasar a cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima solo necesita empatar ante Universidad Católica para pasar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si pierde por más de dos goles queda fuera y si empata se van a penales.

Encuesta¿Alianza pasará a cuartos de la Sudamericana? ¿Alianza pasará a cuartos de la Sudamericana? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad