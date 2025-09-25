Alianza Lima vs. Universidad de Chile: Lucas Assadi marcó el 1-0 tras terrible error de Guillermo Enrique

Alianza Lima empezó con el pie izquierdo su partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Enfrentándose por la vuelta de los cuartos de final, Lucas Assadi puso el 1-0 para los locales tras dejar en el camino a Guillermo Enrique.

La acción del gol sucedió apenas empezado el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Lucas Assadi aprovechó un pase en profundidad, se sacó la marca de Guillermo Enrique y remató a voluntad contra el portero Guillermo Viscarra.

Gol de Lucas Assadi para Universidad de Chile vs. Alianza Lima

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Si bien Alianza Lima salió a proponer en campo de la Universidad de Chile, todo se salió de control luego de un tiro de esquina que no terminó ni en centro. Tras ello, el cuadro local aprovechó el espacio, mando un pase largo para Lucas Assadi y Guillermo Enrique, su marca, nunca pudo alcanzarlo.

Dueño de una velocidad muy por encima del promedio, Lucas Assadi aprovechó su ímpetu para marcar el 1-0 apenas a los cinco minutos. Tras ello, el equipo de la Universidad de Chile no bajó el ataque y siguió mostrándose peligroso ante Alianza Lima.

Lucas Assadi festejando su gol en el partido entre Universidad de Chile vs. Alianza Lima. (Foto: Copa Sudamericana)

Publicidad

Publicidad

Lanús espera contrincante

Lanús logró su ticket a las semifinales de la Copa Sudamericana luego de eliminar a Fluminense. Ahora, instalado en semifinales, espera al ganador del duelo entre Universidad de Chile vs. Alianza Lima.

Tras ello, el vencedor jugará por la final de la Copa Sudamericana en Asunción. Hay que recordar que en la otra llave Atlético Mineiro ante Independiente del Valle.

Publicidad