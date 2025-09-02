Alianza Lima ya lo sabe: la primera sanción confirmada a Universidad de Chile tras incidentes ante Independiente

Alianza Lima, uno de los clubes más importantes de Perú, podría verse directamente interesado por una reciente medida adoptada en Argentina. El reconocido portal deportivo Doble Amarilla ha divulgado, en calidad de primicia exclusiva, una información de gran relevancia que involucra a la Universidad de Chile, un potencial rival del equipo blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025.

Universidad de Chile recibe castigo internacional

Según la información revelada, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) de Argentina ha emitido un dictamen contundente contra el club chileno. La resolución prohíbe a la Universidad de Chile la presencia de público visitante en cualquier tipo de partido que dispute en territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta medida, de gran envergadura, se suma a la aplicación del derecho de admisión a hinchas de Independiente de Avellaneda que fueron identificados y vinculados con agresiones perpetradas contra la parcialidad visitante.

La noticia fue confirmada y ampliada a través de la cuenta oficial de Twitter de Doble Amarilla, donde se explicó que la Aprevide, un organismo estatal con jurisdicción específica en la Provincia de Buenos Aires y que depende directamente del Ministerio de Seguridad de dicha provincia, es la entidad responsable de esta determinación. La fiabilidad de la fuente y la naturaleza del organismo garantizan la veracidad y seriedad de la información.

Alianza Lima espera la decisión de CONMEBOL

Esta serie de acontecimientos y decisiones tienen su origen en los recientes actos de violencia que se suscitaron entre las aficiones de Independiente y la Universidad de Chile. El partido entre ambos clubes, que había sido cancelado hace poco tiempo debido a estos incidentes, ha generado repercusiones significativas, siendo la medida de Aprevide contra el cuadro chileno una de las más destacadas. Es importante señalar que esta resolución se produce en un momento clave, justo el día en que la CONMEBOL, el máximo organismo rector del fútbol sudamericano, comenzó a recibir los testimonios y pruebas de ambas partes involucradas en los altercados.

Alianza Lima espera por las novedades oficiales que se presenten los próximos días desde CONMEBOL, donde se debe definir si la Universidad de Chile o Independiente de Avellaneda pasan a los cuartos de final, si ambos quedan eliminados. O finalmente, hay un partido en territorio neutral sin público para saber en el juego, cuál sería el rival de los íntimos en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El tema todavía está en el tintero, por lo que se debe ser muy respetuoso y preciso en cada tipo de afirmación que aparezca en los próximos días, sobre las resoluciones que irán llegando por cada entidad internacional.

La Universidad de Chile sancionada en Argentina. (Foto: X).

