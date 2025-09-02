A la espera de su partido por la Copa Sudamericana: el nuevo fichaje inesperado que anunció Alianza Lima

Alianza Lima sabe que no puede detenerse mientras espera a su rival por la Copa Sudamericana. Consciente que puede ser Universidad de Chile o Independiente por cuartos de final, o que avanzará directo a semifinales, el cuadro íntimo anunció la incorporación de un nuevo fichaje.

Sí, así es. En una noticia oficial y de último minuto, Alianza Lima anunció un importante fichaje mientras espera a su rival por la Copa Sudamericana. Expresando que llega por toda la temporada 2025, el cuadro íntimo recalcó que es vital para conseguir objetivos.

“¡Bienvenido Boogie! Cada alianza fortalece a la familia”, expresó Alianza Lima en sus redes sociales para hacer oficial el fichaje de Boogie, la goma de mascar. “Hoy, nos complace anunciar a la marca como Patrocinador del Club Alianza Lima hasta inicios del 2026, reforzando su posicionamiento a través del fútbol y la incomparable pasión del equipo del pueblo”.

“Como parte de esta alianza, Boogie lanzará una colección especial de empaques co-brandeadas, que estarán disponibles en distintos puntos de venta a nivel nacional, llevando el aliento blanquiazul a todo el Perú”, informó Alianza Lima sobre su nuevo fichaje.

Alianza Lima anunció nuevo fichaje. (Foto: Alianza Lima)

¿Quién será el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana?

Alianza Lima todavía está a la espera de saber quién será su rival en su siguiente partido por la Copa Sudamericana. Si bien la primera opción es que dispute los cuartos de final ante la Universidad de Chile, todo podría cambiar puesto que el club chileno e Independiente jugarían a puertas cerradas lo que resta del duelo cancelado por violencia.

Otra situación podría ser que Alianza Lima avance directamente a semifinales de la Copa Sudamericana. En ese sentido, ahí Alianza Lima jugaría ante el vencedor del partido entre Lanús de Argentina ante Fluminense de Brasil.

¿Cuándo juega Alianza Lima por los cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo jueves 18 de septiembre a las 7:30 PM en Matute por la ida y el próximo jueves 25 de septiembre a las 7:30 PM ante Independiente o Universidad de Chile por la vuelta.

¿Contra quién juega Alianza Lima por los cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima espera el anuncio de Conmebol para saber contra quién jugará por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Una opción puede ser Universidad de Chile, otra Independiente o también puede pasar directamente a semifinales.

