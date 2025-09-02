En Alianza Lima siguen con atención toda la situación sobre el caso Independiente vs. Universidad de Chile, que se lleva a cabo en Conmebol. Mientras espera por un fallo definitivo para conocer a su rival de cuartos de final de la Copa Sudamericana, piensa en otro frente tras un informe arbitral desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Alianza Lima sigue con atención la auditoría que llevan a cabo este martes Independiente y Universidad de Chile, clave para definir las sanciones de la Unidad Disciplinaria de Conmebol luego de los incidentes ya conocidos en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Se espera un fallo de este caso para finales de esta semana.

Mientras se desarrolla el caso en las oficinas de Conmebol, los Blanquiazules deben afrontar otro caso por fuera de los terrenos de juego. Es que el clásico ante Universitario ha dejado secuelas y el mayor afectado sería Renzo Garcés, quien puede ser fuertemente sancionado por la FPF.

Renzo Garcés se enfrenta a 4 fechas de suspensión en Liga 1

Es que, según se conoció, el árbitro del clásico, Jordi Espinoza, informó al defensor y lo acusó de haberlo insultado en pleno partido, luego de ser expulsado. “El señor Renzo Garcés, número 6 del club de Alianza Lima, luego de ser expulsado me insultó diciendo ‘eres un vendido de mie…, localista de mie…’, para luego retirarse del terreno de juego“, se leyó en el informe arbitral.

En caso de que la Comisión Disciplinaria de la FPF le dé la razón a Espinoza, Renzo Garcés podría ser suspendido hasta cuatro fechas por estos insultos. Cabe recordar que, en el pasado, jugadores como Álex Valera (Universitario) y Horacio Orzán (FBC Melgar) han sido sancionados de la misma forma.

Alianza Lima presentó descargo y apoyó a Renzo Garcés

Después de conocerse el informe arbitral, Alianza Lima confirmó que presentó los descargos correspondientes tras la denuncia contra Renzo Garcés. Lo confirmó el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo a través de un mensaje en su cuenta de X (Twitter).

“La Comisión de Disciplina ya cuenta con los descargos de Alianza Lima

frente a una imputación infundada contra un profesional como Renzo Garcés, quien además integra con orgullo la selección nacional. Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo“, dijo.

Y agregó: “Solicitamos a los Órganos de Administración de Justicia de la FPF que actúen con imparcialidad, equidad y amplios fundamentos técnicos en todos los casos que se analicen. En el Club Alianza Lima defenderemos siempre los intereses de la institución y los de nuestro equipo”.

Franco Navarro Mandayo confirmó que hubo descargo de Alianza Lima por el caso de Garcés (X @FrancoNavarroM).

A su vez, Navarro Mandayo citó una publicación hecha por el propio jugador en su cuenta de Instagram, luego de trascender el informe de Espinoza contra él. “El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12:22. La verdad siempre será mejor que la mentira”, escribió.

El descargo de Renzo Garcés tras el informe arbitral (Instagram @renzo.garcesm).

Renzo Garcés podría ser titular con la Selección Peruana

Así como en Alianza Lima siguen el caso de Conmebol sobre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana y lo sucedido con el informe arbitral de Jordi Espinoza, Renzo Garcés está comprometido con la Selección Peruana.

El defensor íntimo de 29 años se perfila para ser titular en el once de Óscar Ibáñez para el duelo entre Perú y Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Jugaría en la zaga central con Carlos Zambrano, tal como lo hace habitualmente en el conjunto dirigido por Néstor Gorosito.

