Se define el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025: ¿Independiente o la U de Chile?

En un desarrollo trascendental para la Copa Sudamericana, la CONMEBOL llevará a cabo hoy, a partir de las 12:00 horas de Perú (17:00 GMT), una audiencia decisiva en su sede principal. El objetivo es resolver el complejo caso de los graves incidentes que obligaron a la suspensión definitiva del partido de octavos de final entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. Dada la irrecuperable cancelación del encuentro, el destino de ambos equipos y el avance del torneo penden de la inminente decisión de la Comisión Disciplinaria del ente sudamericano.

CONMEBOL recibirá a los principales responsables

El club argentino, Independiente, conocido como el “Rey de Copas”, ha presentado su defensa argumentando que la violencia que desencadenó la interrupción del juego fue instigada directamente por los aficionados visitantes, es decir, por los seguidores de la Universidad de Chile. Por su parte, el equipo chileno, la “U”, ha contraatacado enérgicamente, reclamando la adjudicación de los puntos. Su alegato se basa en la premisa de que, al ser el equipo visitante, la responsabilidad de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del partido recaía exclusivamente en el equipo organizador, Independiente.

Además, han enfatizado que en el momento de la suspensión, contaban con una ventaja en el marcador global, un factor que consideran crucial para la resolución del caso. La gama de posibles sanciones que se están barajando es amplia y podría tener repercusiones significativas para la integridad del torneo. Entre las opciones consideradas se encuentran severas sanciones económicas para uno o ambos clubes, la descalificación unilateral de uno de los equipos, o incluso la drástica descalificación de ambos contendientes, lo que implicaría su eliminación inmediata de la competencia.

Alianza Lima espera novedades en Copa Sudamericana

Aunque se ha planteado la posibilidad de reanudar el partido en un campo neutral, esta alternativa es vista como altamente improbable debido a la complejidad logística y la firme postura de la CONMEBOL ante la cancelación definitiva del encuentro. Todas estas deliberaciones, cargadas de tensión y expectativa, se llevarán a cabo en la sede de la CONMEBOL, donde se anticipa que se anunciarán decisiones definitivas que marcarán un antes y un después para el torneo. Mientras la CONMEBOL delibera, Alianza Lima, el único representante peruano y ya clasificado para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, permanece a la espera de conocer a su próximo adversario.

El desenlace de la audiencia de hoy y el fallo de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL serán determinantes para los blanquiazules. Dependiendo de la resolución, Alianza Lima podría enfrentarse a Independiente de Avellaneda, a la Universidad de Chile, o en un escenario sin precedentes, avanzar directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana en caso de que ambos equipos sean descalificados. La expectación es máxima, y el fútbol continental aguarda con aliento contenido el veredicto que definirá el futuro de estos equipos y el curso de la prestigiosa Copa Sudamericana.

Alianza Lima espera por su resultado en Copa Sudamericana. (Foto: X).

