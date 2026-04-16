La polémica se instaló en el duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras por la Copa Libertadores. Todo ocurrió en el minuto 76, cuando el árbitro Piero Maza sancionó un penal a favor del ‘Verdao’ en el Allianz Parque, desatando la indignación en la transmisión internacional.

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Los narradores argentinos no ocultaron su molestia y cuestionaron duramente la decisión arbitral. Juan Manuel Pons, conocido como el ‘Bambino’, fue tajante: “Penal para Palmeiras y se equivocó Piero Maza. La verdad lo perjudicó a Sporting Cristal. Sea gol o no, se dejó llevar por la gente, el VAR también. ¿Dónde está el penal?”.

A su lado, el comentarista Juan Manuel Herbella también puso en duda la jugada y explicó su lectura: “El jugador fuerza el contacto dejando la pierna atrás”, dejando entrever que no existió una infracción clara.

La jugada generó un quiebre en el partido, que hasta ese momento estaba 1-1 y mantenía a Sporting Cristal compitiendo de igual a igual ante uno de los favoritos del torneo. La decisión del VAR, lejos de calmar las aguas, intensificó las críticas.

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¿QUÉ TE PARECE? Esto fue penal para Palmeiras ante Sporting Cristal 👀



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Penal en el Cristal vs. Palmeiras es tildado de polémico

Este tipo de acciones vuelve a poner en el foco el uso del VAR en la Copa Libertadores, especialmente en partidos de alto nivel donde cada detalle puede cambiar el resultado y que, en los últimos casos, parece favorecer al club grande sobre el pequeño.

Así, la derrota de Sporting Cristal no solo deja un impacto en la tabla, sino también una sensación de injusticia. Porque cuando la polémica arbitral aparece, el resultado pasa a segundo plano.

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Las estadísticas del Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. (Foto: X)

¿Cuántos puntos tiene Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Tras dos fechas del Grupo F de la Copa Libertadores, Sporting Cristal tiene 3 puntos y está en segundo lugar de la serie.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal por la Copa Libertadores?

Sporting Cristal vuelve a jugar por Copa Libertadores ante Junior el próximo martes 28 de abril desde las 9:00 PM y en cotejo válido por la fecha 3 del Grupo F.

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Datos claves

El árbitro Piero Maza sancionó un penal contra Sporting Cristal en el minuto 76.

Los periodistas Pons y Herbella criticaron la decisión arbitral durante la transmisión internacional.

El partido entre Cristal y Palmeiras se encontraba empatado 1-1 antes de la infracción.