Así quedó Cienciano en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 tras el triunfo 1-0 ante Atlético Mineiro

Cienciano y Atlético Mineiro se enfrentaron esta noche en el marco de la fecha 3 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de un gran partido que tuvo diversas emociones de principio a fin, así que a continuación revisaremos cómo se ha movido dicha zona para ver qué tantas posibilidades de clasificación tienen ahora los imperiales.

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En cuanto al trámite del partido de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde un inicio vimos cómo Cienciano intentó aprovechar su condición de local sobre todo la altura de la ciudad de Cusco. En varias oportunidades lo consiguió, aunque Atlético Mineiro también mostró lo suyo con algunas llegadas, a pesar de que podrían haber llegado mermados ante la falta de varios titulares.

Recién a los 30′ llegó la apertura del marcador gracias a un buen gol de cabeza por parte de Neri Bandiera y con ello se acomodó un poco más el encuentro para los locales. El resultado no se movió más y Cienciano se impuso 1-0 ante Atlético Mineiro, con lo cual lidera el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 si tenemos en cuenta el triunfo por 4-0 que Juventud logró ante Puerto Cabello.

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Fuente: Cienciano.

La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Cienciano 3 2 1 0 4 1 3 7 2 Juventud 3 1 1 1 6 3 3 4 3 Puerto Cabello 3 1 0 2 2 7 -5 3 4 Atlético Mineiro 3 1 0 2 3 4 -1 3

Fixture de Cienciano en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1 | Juventud 1-1 Cienciano | Estadio Centenario en Montevideo

Fecha 2 | Cienciano 2-0 Academia Puerto Cabello | Inca Garcilaso de la Vega

Fecha 3 | Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | Inca Garcilaso de la Vega

Fecha 4 | Academia Puerto Cabello vs. Cienciano | Estadio Misael Delgado | Martes 5 de mayo a las 19:30 horas

Fecha 5 | Atlético Mineiro vs. Cienciano | Arena MRV en Belo Horizonte | Jueves 21 de mayo a las 17:00 horas

Fecha 6 | Cienciano vs. Juventud | Inca Garcilaso de la Vega | Miércoles 27 de mayo a las 17:00 horas

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