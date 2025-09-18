Es tendencia:
Clima hostil: periodistas chilenos denuncian agresiones y amenazas de hinchas de Alianza Lima antes de duelo ante U. de Chile

Fue durante la entrada al Estadio Alejandro Villanueva antes del duelo Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Ya hubo incidentes en la tribuna local.

Hinchas de Alianza Lima en una de las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva.
Hinchas de Alianza Lima en una de las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva.

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 ya generó un clima hostil y peligroso. Es que periodistas chilenos denunciaron haber sido agredidos y amenazados por hinchas blanquiazules cuando ingresaban al estadio Alejandro Villanueva.

La periodista Daniela Alegría del medio partidario La Magia Azul denunció haber sido víctima junto a otros colegas de las amenazas y hasta agresiones físicas que vivió de parte de un grupo de barristas de Alianza Lima. Esto se produjo momentos antes del comienzo del partido y Universidad de Chile pidió a los comunicadores que no se despeguen de los sectores de prensa por seguridad.

“Estábamos haciendo la fila y de la nada se acercan cuatro o cinco tipos de la barra de Alianza Lima a encararnos, casi con golpes. Nos dijeron ‘¿qué hacen aquí? Ustedes son chilenos, les vamos a quitar sus cosas”, contó la periodista en La Magia Azul. “Estaban en un sector no autorizado”, agregó.

Tras esto, aseguró que desde la parte de comunicación de Alianza Lima y los periodistas peruanos no hicieron nada para ayudarlos. “Vino la policía porque un oficial de Conmebol llamó, la barra no nos quería dejar entrar“, cuestionó. “Sólo porque éramos chilenos y vieron fotos nuestras en redes sociales con ropa de la U”, añadió.

Alarma en Matute: incidentes de último minuto en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Hay temor para el final del partido

De acuerdo a Alegría, hay temor de parte del periodismo chileno por lo que pueda pasar a la salida del Estadio Alejandro Villanueva, ya que hubo amenazas de parte de estos hinchas aliancistas.

No sé qué va a pasar a la salida. Los hinchas nos amenazaron que nos van a esperar afuera“, dijo la comunicadora chilena. Debido a esto, desde la prensa de U. de Chile han pedido a estos periodistas que no se muevan de sus pupitres de prensa por motivos de seguridad.

¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, se podrá ver en vivo por ESPN en TV y por la plataforma Disney+.

Recordá que hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

