Clima hostil: periodistas chilenos denuncian agresiones y amenazas de hinchas de Alianza Lima antes de duelo ante U. de Chile

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 ya generó un clima hostil y peligroso. Es que periodistas chilenos denunciaron haber sido agredidos y amenazados por hinchas blanquiazules cuando ingresaban al estadio Alejandro Villanueva.
La periodista Daniela Alegría del medio partidario La Magia Azul denunció haber sido víctima junto a otros colegas de las amenazas y hasta agresiones físicas que vivió de parte de un grupo de barristas de Alianza Lima. Esto se produjo momentos antes del comienzo del partido y Universidad de Chile pidió a los comunicadores que no se despeguen de los sectores de prensa por seguridad.
“Estábamos haciendo la fila y de la nada se acercan cuatro o cinco tipos de la barra de Alianza Lima a encararnos, casi con golpes. Nos dijeron ‘¿qué hacen aquí? Ustedes son chilenos, les vamos a quitar sus cosas”, contó la periodista en La Magia Azul. “Estaban en un sector no autorizado”, agregó.
Tras esto, aseguró que desde la parte de comunicación de Alianza Lima y los periodistas peruanos no hicieron nada para ayudarlos. “Vino la policía porque un oficial de Conmebol llamó, la barra no nos quería dejar entrar“, cuestionó. “Sólo porque éramos chilenos y vieron fotos nuestras en redes sociales con ropa de la U”, añadió.
ver también
Alarma en Matute: incidentes de último minuto en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile
Hay temor para el final del partido
De acuerdo a Alegría, hay temor de parte del periodismo chileno por lo que pueda pasar a la salida del Estadio Alejandro Villanueva, ya que hubo amenazas de parte de estos hinchas aliancistas.
“No sé qué va a pasar a la salida. Los hinchas nos amenazaron que nos van a esperar afuera“, dijo la comunicadora chilena. Debido a esto, desde la prensa de U. de Chile han pedido a estos periodistas que no se muevan de sus pupitres de prensa por motivos de seguridad.
¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Universidad de Chile?
El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, se podrá ver en vivo por ESPN en TV y por la plataforma Disney+.
Recordá que hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.