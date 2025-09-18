Alianza Lima es uno de los clubes más grandes del fútbol peruano y con gran presencia internacional. Sin embargo, su historial en instancias decisivas de torneos continentales no es tan extenso como el de otros equipos sudamericanos.

En el caso de la Copa Sudamericana, el conjunto ‘blanquiazul’ solo ha tenido la oportunidad de disputar una sola vez los cruces por cuartos de final en toda su historia.

Claro está que de superar a la Universidad de Chile estaría haciendo historia a nivel internacional, ya que lograría hacerse un lugar en semifinales, algo que nunca antes había conseguido.

La única vez que Alianza Lima jugó cuartos de final de Sudamericana

El único antecedente de Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana se remonta al año 2002, cuando se enfrentó a Nacional de Uruguay en una serie muy reñida.

En el partido de ida, disputado en Lima, el cuadro ‘íntimo’ logró una victoria por 1-0, resultado que ilusionó a toda su hinchada con una posible clasificación a semifinales.

No obstante, en el duelo de vuelta jugado en Montevideo, Nacional logró darle vuelta al marcador global tras imponerse por 3-1. De esta manera, el resultado final fue de 3-2 a favor del equipo uruguayo, dejando fuera al elenco peruano.

Un recuerdo que aún vive en la historia blanquiazul

Aquella participación en 2002 representa la mejor campaña de Alianza Lima en la Copa Sudamericana, ya que desde entonces no ha vuelto a llegar tan lejos en este certamen. A pesar de ser un club con gran tradición, los ‘victorianos’ todavía tienen pendiente volver a protagonizar una actuación destacada a nivel internacional.

Con el plantel actual y los objetivos deportivos que se trazan año tras año, los hinchas esperan que el equipo de Néstor Gorosito vuelva a competir en instancias decisivas y, por qué no, superar aquella histórica campaña del 2002.

