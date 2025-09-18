Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima 0-0 U. de Chile por la Copa Sudamericana Vía ESPN, Disney+ y Fútbol Libre: minuto a minuto

'Victorianos' y 'Azules' se enfrentarán esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute en un encuentro que promete mucho.

45'+7 ¡Final del primer tiempo!

Alianza Lima y U. de Chile empatan 0-0 en Matute al término de los primeros 45 minutos de juego.

Image
Publicidad

45'+2 ¡Gol anulado a Alianza Lima!

El juez principal revisó la acción del gol de Fernando Gaibor y sancionó una mano previa de Kevin Quevedo. Finalmente, el duelo en Matute sigue 0-0.

Tweet placeholder

45' ¡Goooooooooool de Alianza Lima!

Fernando Gaibor anota el 1-0 de Alianza Lima ante U. de Chile luego de un tremendo remate ingresando al área rival.

Tweet placeholder

40' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Alianza Lima y U. de Chile igualan sin goles en el tramo final de la primera mitad del duelo en Matute.

38' ¡Tiro libre peligroso para U. de Chile!

Enrique cometió infracción ante Sepúlveda y ahora Alianza defenderá una pelota parada desde el sector izquierdo.

Publicidad

31' ¡Peña no pudo concretar!

Alianza salió de contra y Peña no estuvo claro en su arribo los metros finales de la cancha de U. de Chile.

26' ¡Aproximación de Alianza!

Barcos intentó generar peligro en área de chilena, pero nadie de Alianza lo acompañó con confianza.

19' ¡Partido reñido en el mediocampo!

Tanto Alianza como U. de Chile intentan imponerse desde su juego, pero todavía no logran mucho peligro en área rival.

14' ¡Barcos intentó para Alianza!

El 'Pirata' probó desde larga distancia y su remate se fue por encima del arco defendido por Castellón.

11' ¡Casi llega el 1-0 de Alianza!

Quevedo llegó al área chilena y estuvo muy cerca de abrir el marcador con un buen disparo.

Image
Publicidad

9' ¡Aproximación de Castillo!

El atacante de Alianza intentó por el carril derecho y ganó un tiro de esquina gracias a su velocidad.

6' ¡Gol anulado a U. de Chile!

Guerrero anotó el 0-1 de los chilenos, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

Tweet placeholder

2' ¡Zambrano tendido en la cancha!

El 'León' tuvo un duro choque con el atacante Guerra en el área de Alianza. 

1' ¡Empezó el partido!

Alianza Lima y Universidad de Chile ya juegan la primera mitad del duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Image

¡Incidentes en las tribunas de Matute!

En la previa del duelo Alianza Lima vs. U. de Chile se vivieron algunos momentos tensos en las gradas del Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Así fue el calentamiento de Alianza Lima y U. de Chile!

Íntimos y Azules ya terminaron con sus trabajos precompetitivos y ahora se alistan para salir al campo de juego en pocos minutos.

Tweet placeholder

¡Todo va quedando listo en Matute!

Así lucen las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva a minutos del inicio del partido.

Image

¡El recuerdo que aún duele en Alianza Lima!

Aquel 6 de mayo del año 2010 todavía no se supera y ahora el equipo blanquiazul espera encontrar una especie de revancha con su destino futbolístico.

Image

¡Los hinchas íntimos presentes en Matute!

El pueblo blanquiazul le empieza a dar color a las tribunas y afueras del Estadio Alejandro Villanueva.

Image
Image

¡Así fue la llegada de Alianza Lima a Matute!

El plantel victoriano dijo presente en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva a la espera del pitazo inicial.

Image
Image
Image
Publicidad

¡Así fue la llegada de U. de Chile a Matute!

La delegación chilena ya está presente en el estadio a minutos del inicio del partido.

Image
Image
Image

¡Alineación titular de U. de Chile!

Gustavo Álvarez prepara el siguiente equipo titular para enfrentar a Alianza Lima: Castellón; Hormazábal,  Calderón,  Zaldivia; Guerrero, Díaz, Aránguiz, Sepúlveda; Altamirano, Assadi y Guerra.

Image

¡Así luce Matute!

El Estadio Alejandro Villanueva se alista para una noche más de Copa Sudamericana. 

Image
Image
Image

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Néstor Gorosito alista el siguiente 11 titular para esta noche ante U. de Chile: Viscarra; Enrique, Garcés, Zambrano, Trauco; Burlamaqui, Peña, Gaibor; Castillo, Quevedo y Barcos. 

Image

¡Así fue la salida de U. de Chile al estadio!

La delegación chilena ya se encuentra camino al Estadio Alejandro Villanueva de Matute a minutos del partido ante Alianza Lima.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Vestuario listo de U. de Chile!

La indumentaria de Universidad de Chile se alista para el duelo de hoy frente a Alianza Lima.

Image
Image
Image

¡Los convocados de Alianza Lima!

Néstor Gorosito dispondrá de los siguientes jugadores el día de hoy frente a U. de Chile en Matute.

Image

¡Los mensajes de Alianza Lima!

Las redes sociales de Alianza Lima se pronuncian en la previa del duelo ante U. de Chile para prevenir cualquier tipo de situaciones perjudiciales.

Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. U. de Chile!

Alianza Lima recibe a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro al clásico estilo de 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana.
© Getty Images.Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima enfrenta a Universidad de Chile en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Estadio Alejandro Villanueva de Matute será testigo de un verdadero partidazo que desde la previa empezó a tomar mucha relevancia por la rivalidad deportiva de ambas instituciones, así que de todas maneras se espera un trámite de bastante emoción de principio a fin.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Alianza Lima llega a esta etapa de la Copa Sudamericana luego de dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador en un resultado global de 4-1; mientras que Universidad de Chile clasificó tras la resolución de Conmebol luego de los lamentables incidentes que se dieron frente a Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Hora y canal del Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

El duelo entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará el día de hoy a las 19:30 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y la transmisión oficial estará a cargo de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘ en el territorio sudamericano. Además, a continuación tendrás las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium. Hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

¡Sigue el minuto a minuto del Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana!

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Gaibor anotó el 1-0 en Matute, pero hubo mano y anularon el gol
Copa Sudamericana

Gaibor anotó el 1-0 en Matute, pero hubo mano y anularon el gol

Incidentes en la previa del Alianza vs. U. de Chile
Copa Sudamericana

Incidentes en la previa del Alianza vs. U. de Chile

Clima hostil: periodistas chilenos denuncian agresiones y amenazas de hinchas de Alianza Lima
Copa Sudamericana

Clima hostil: periodistas chilenos denuncian agresiones y amenazas de hinchas de Alianza Lima

¿Por qué no juega Paolo Guerrero hoy para Alianza Lima ante U. de Chile?
Copa Sudamericana

¿Por qué no juega Paolo Guerrero hoy para Alianza Lima ante U. de Chile?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo