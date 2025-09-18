EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima 0-0 U. de Chile por la Copa Sudamericana Vía ESPN, Disney+ y Fútbol Libre: minuto a minuto

Alianza Lima enfrenta a Universidad de Chile en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Estadio Alejandro Villanueva de Matute será testigo de un verdadero partidazo que desde la previa empezó a tomar mucha relevancia por la rivalidad deportiva de ambas instituciones, así que de todas maneras se espera un trámite de bastante emoción de principio a fin.
En cuanto a cómo llegan los equipos, Alianza Lima llega a esta etapa de la Copa Sudamericana luego de dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador en un resultado global de 4-1; mientras que Universidad de Chile clasificó tras la resolución de Conmebol luego de los lamentables incidentes que se dieron frente a Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.
Hora y canal del Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana
El duelo entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará el día de hoy a las 19:30 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y la transmisión oficial estará a cargo de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘ en el territorio sudamericano. Además, a continuación tendrás las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.
