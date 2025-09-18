EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima 0-0 U. de Chile por la Copa Sudamericana Vía ESPN, Disney+ y Fútbol Libre: minuto a minuto

Alianza Lima recibe a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro al clásico estilo de 'Bolavip Perú'.

Las redes sociales de Alianza Lima se pronuncian en la previa del duelo ante U. de Chile para prevenir cualquier tipo de situaciones perjudiciales.

La indumentaria de Universidad de Chile se alista para el duelo de hoy frente a Alianza Lima.

La delegación chilena ya se encuentra camino al Estadio Alejandro Villanueva de Matute a minutos del partido ante Alianza Lima.

La delegación chilena ya está presente en el estadio a minutos del inicio del partido.

Aquel 6 de mayo del año 2010 todavía no se supera y ahora el equipo blanquiazul espera encontrar una especie de revancha con su destino futbolístico.

Íntimos y Azules ya terminaron con sus trabajos precompetitivos y ahora se alistan para salir al campo de juego en pocos minutos.

En la previa del duelo Alianza Lima vs. U. de Chile se vivieron algunos momentos tensos en las gradas del Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Alianza Lima y Universidad de Chile ya juegan la primera mitad del duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El 'León' tuvo un duro choque con el atacante Guerra en el área de Alianza.

El atacante de Alianza intentó por el carril derecho y ganó un tiro de esquina gracias a su velocidad.

Quevedo llegó al área chilena y estuvo muy cerca de abrir el marcador con un buen disparo.

El 'Pirata' probó desde larga distancia y su remate se fue por encima del arco defendido por Castellón.

Tanto Alianza como U. de Chile intentan imponerse desde su juego, pero todavía no logran mucho peligro en área rival.

Alianza salió de contra y Peña no estuvo claro en su arribo los metros finales de la cancha de U. de Chile.

Alianza Lima y U. de Chile igualan sin goles en el tramo final de la primera mitad del duelo en Matute.

El juez principal revisó la acción del gol de Fernando Gaibor y sancionó una mano previa de Kevin Quevedo. Finalmente, el duelo en Matute sigue 0-0.

Alianza Lima enfrenta a Universidad de Chile en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Estadio Alejandro Villanueva de Matute será testigo de un verdadero partidazo que desde la previa empezó a tomar mucha relevancia por la rivalidad deportiva de ambas instituciones, así que de todas maneras se espera un trámite de bastante emoción de principio a fin.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Alianza Lima llega a esta etapa de la Copa Sudamericana luego de dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador en un resultado global de 4-1; mientras que Universidad de Chile clasificó tras la resolución de Conmebol luego de los lamentables incidentes que se dieron frente a Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Hora y canal del Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

El duelo entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará el día de hoy a las 19:30 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y la transmisión oficial estará a cargo de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘ en el territorio sudamericano. Además, a continuación tendrás las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana!