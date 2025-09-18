¿Habrá hinchas de U de Chile infiltrados en cancha de Alianza Lima? El provocativo mensaje que se viralizó en Perú

La inminente disputa del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, programado para disputarse en el emblemático Estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana, se ha visto envuelta en una densa nube de preocupación y controversia. El foco principal de esta inquietud recae en la potencial presencia de la temida barra brava chilena “El 34 Los de Abajo”. Este grupo, conocido por su historial de incidentes y confrontaciones, ha hecho una declaración pública que desafía directamente a las autoridades deportivas y de seguridad, manifestando su inquebrantable intención de asistir al encuentro.

Barra de la Universidad de Chile anunció presencia

El mensaje, difundido con una notoria audacia, reza: “ESPERANDO EL PARTIDO, PORQUE DONDE JUEGUE LA ‘U’ NOSOTROS ESTAREMOS, NO IMPORTAN LAS PROHIBICIONES, SIEMPRE HABRÁ UN 34 PRESENTE”. Esta proclama no solo es una declaración de intenciones, sino un desafío directo a las normativas y sanciones impuestas por las entidades rectoras del fútbol sudamericano. La gravedad de esta situación se amplifica considerablemente al recordar que la CONMEBOL, máxima autoridad del fútbol continental, impuso previamente una sanción severa a los aficionados de la Universidad de Chile.

Esta medida disciplinaria fue consecuencia directa de los serios altercados de violencia protagonizados por estos hinchas en encuentros anteriores, específicamente con aficionados de Independiente de Avellaneda. La sanción es clara y contundente: prohíbe explícitamente a los seguidores del equipo chileno asistir a sus partidos como visitantes en competiciones internacionales. Por lo tanto, la reiterada amenaza de su presencia en Lima constituye una afrenta directa a esta disposición disciplinaria. Este desafío no solo socava la autoridad de la CONMEBOL, sino que eleva drásticamente el nivel de riesgo asociado al evento, presagiando posibles escenarios de desorden y violencia que podrían poner en peligro la integridad de otros aficionados, el personal de seguridad e incluso los propios deportistas.

Mensaje antes del Alianza Lima y la Universidad de Chile. (Foto: Instagram).

Momentos complicados a horas del partido

Ante esta alarmante situación, las autoridades peruanas deberán reaccionar con una contundencia proporcional al riesgo percibido. Se ha implementado un drástico reforzamiento de las medidas de seguridad en todas las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva. Este operativo de seguridad, de una magnitud considerable, contempla el despliegue de un contingente masivo que incluye a cientos de efectivos policiales de diversas unidades y una gran cantidad de personal de seguridad privada. El objetivo primordial de este despliegue es claro e inquebrantable: impedir de manera categórica el ingreso al estadio de los hinchas chilenos que han sido formalmente sancionados por la CONMEBOL.

La complejidad de esta tarea subraya el desafío que representan estos grupos organizados de aficionados, las barras bravas, para la organización de eventos deportivos de gran envergadura. Su capacidad para movilizarse, su desafío a las normativas y su potencial para generar violencia ponen en jaque la seguridad y el normal desarrollo de los espectáculos deportivos, obligando a los organizadores y a las fuerzas del orden a destinar recursos humanos y logísticos extraordinarios para contener estas amenazas latentes.

