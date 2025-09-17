Selección Peruana en alerta: la razón por la que estará atenta al Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Alianza Lima está listo para hacer historia en la Copa Sudamericana y el primer paso es vencer a la Universidad de Chile en Matute. Enfrentándose por la ida de los cuartos de final, se reveló la razón que tiene la Selección Peruana para estar atenta al partido.

Resulta que si bien el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana es de interés nacional, también existe una razón más por la que la Selección Peruana estará a la expectativa.

Pues bien, enfrentando al técnico Néstor Gorosito por el lado de Alianza Lima frente al estratega Gustavo Álvarez por el bando de la Universidad de Chile, la Selección Peruana podría ser dirigida por alguno de los dos.

Por ese motivo desde la Federación Peruana de Fútbol estarán atentos al partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Si bien los íntimos tienen la intención de renovar al ‘Pipo’, nada está dicho y todo podría cambiar luego del duelo.

Alianza entrenando para su partido ante Universidad de Chile. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: las noticias de último minuto del partido

En una noticia de último minuto, se confirmó de manera oficial que Paolo Guerrero es baja para el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile. De esta forma el ‘Depredador’ se perderá el partido de este jueves 18 de septiembre en Matute.

Sebastián Rodríguez, ex volante de Alianza Lima, habló sobre lo que le generó volver al Perú ya que ahora juega con la Universidad de Chile: “Es un partido difícil, como lo son todos los partidos de Copa Sudamericana y más ante Alianza Lima, que lo está haciendo bien este año”.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

