Hinchas de Alianza Lima calientan la previa del duelo ante U. de Chile con polémica banderola

Alianza Lima medirá fuerzas con la Universidad de Chile en el estadio Alejandro Villanueva por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Ambos equipos tendrán el objetivo de sumar de a tres para poder llegar con cierta ventaja a lo que será el segundo partido de la serie, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Coquimbo, Chile.

Hinchas de Alianza Lima calientan la previa

Sin embargo, en la previa, hinchas del cuadro ‘blanquiazul’ calentaron el ambiente con una banderola que hacía referencia a los incidentes que vivieron los aficionados del elenco chileno en el duelo frente a Independiente de Avellaneda en Argentina.

“Sudamérica te vio correr“, es la frase que se puede apreciar en la imagen que fue compartida en redes sociales y rápidamente se hizo viral.

Cabe resaltar que, los ‘íntimos’ habrían querido provocar a sus rivales recordando el episodio de violencia que sufrió el conjunto universitario y su hinchada en Buenos Aires.

Más provocaciones

Además de las banderolas, los aficionados de Alianza Lima también llegaron hasta las afueras del hotel de concentración de la escuadra sureña para lanzar fuegos artificiales.

Según un video compartido en redes sociales, los alrededores del Swissotel, en el distrito de San Isidro, se vieron envueltos en un ambiente tenso tras el estallido de cohetes. Este hecho no pasó inadvertido para el equipo visitante, generando evidente incomodidad.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Chile?

Si bien Alianza Lima no la pasa bien en el campeonato local, su presente en el torneo Conmebol es completamente distinto, ya que cada vez está más cerca de luchar por el título.

No obstante, para poder seguir haciendo historia internacionalmente, el equipo dirigido por Néstor Gorosito deberá afrontar una prueba de fuego: enfrentar a U. de Chile por los cuartos de final.

Dicho encuentro se llevará a cabo hoy, jueves 18 de septiembre, desde las 19:30 horas de Perú y tendrá lugar en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva.

