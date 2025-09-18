Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Hinchas de Alianza Lima calientan la previa del duelo ante U. de Chile con polémica banderola

Aficionados del cuadro 'blanquiazul' sorprendieron con llamativo mensaje horas ante del duelo por Copa Sudamericana.

Por Nicole Cueva

Hinchas de Alianza Lima calientan la previa del duelo ante U. de Chile.
© La TerceraHinchas de Alianza Lima calientan la previa del duelo ante U. de Chile.

Alianza Lima medirá fuerzas con la Universidad de Chile en el estadio Alejandro Villanueva por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Ambos equipos tendrán el objetivo de sumar de a tres para poder llegar con cierta ventaja a lo que será el segundo partido de la serie, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Coquimbo, Chile.

Hinchas de Alianza Lima calientan la previa

Sin embargo, en la previa, hinchas del cuadro ‘blanquiazul’ calentaron el ambiente con una banderola que hacía referencia a los incidentes que vivieron los aficionados del elenco chileno en el duelo frente a Independiente de Avellaneda en Argentina.

Publicidad

Sudamérica te vio correr“, es la frase que se puede apreciar en la imagen que fue compartida en redes sociales y rápidamente se hizo viral.

Cabe resaltar que, los ‘íntimos’ habrían querido provocar a sus rivales recordando el episodio de violencia que sufrió el conjunto universitario y su hinchada en Buenos Aires.

Image
Publicidad

Más provocaciones

Además de las banderolas, los aficionados de Alianza Lima también llegaron hasta las afueras del hotel de concentración de la escuadra sureña para lanzar fuegos artificiales.

Según un video compartido en redes sociales, los alrededores del Swissotel, en el distrito de San Isidro, se vieron envueltos en un ambiente tenso tras el estallido de cohetes. Este hecho no pasó inadvertido para el equipo visitante, generando evidente incomodidad.

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Chile?

Si bien Alianza Lima no la pasa bien en el campeonato local, su presente en el torneo Conmebol es completamente distinto, ya que cada vez está más cerca de luchar por el título.

No obstante, para poder seguir haciendo historia internacionalmente, el equipo dirigido por Néstor Gorosito deberá afrontar una prueba de fuego: enfrentar a U. de Chile por los cuartos de final.

Dicho encuentro se llevará a cabo hoy, jueves 18 de septiembre, desde las 19:30 horas de Perú y tendrá lugar en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva.

Publicidad
¿Con Sebastián Rodríguez? El impresionante once titular de la Universidad de Chile vs. Alianza Lima

ver también

¿Con Sebastián Rodríguez? El impresionante once titular de la Universidad de Chile vs. Alianza Lima

Alianza Lima vs. U. de Chile: hora, canal, TV y alineaciones del partido de ida por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025

ver también

Alianza Lima vs. U. de Chile: hora, canal, TV y alineaciones del partido de ida por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
¿Con 'Bigote' Rodríguez? El once de la U. de Chile vs. Alianza
Copa Sudamericana

¿Con 'Bigote' Rodríguez? El once de la U. de Chile vs. Alianza

Alianza Lima vs. U. de Chile: hora, canal, TV y alineaciones del partido
Copa Sudamericana

Alianza Lima vs. U. de Chile: hora, canal, TV y alineaciones del partido

La razón por la que la FPF estará atenta al Alianza vs. U. de Chile
Copa Sudamericana

La razón por la que la FPF estará atenta al Alianza vs. U. de Chile

A horas de jugar ante U. de Chile, Alianza Lima, en problemas por culpa de Universitario
Liga 1

A horas de jugar ante U. de Chile, Alianza Lima, en problemas por culpa de Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo