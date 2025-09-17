¿Con Sebastián Rodríguez? El impresionante once titular de la Universidad de Chile vs. Alianza Lima

Por fin llegó la gran oportunidad de Alianza Lima para vengarse de la Universidad de Chile. Recordando el partido que tuvieron hace quince años por la Copa Libertadores, ahora el escenario es la Copa Sudamericana. Por ello es vital conocer la alineación de la visita y saber si Sebastián Rodríguez estará entre los titulares.

En principio hay que mencionar que la Universidad de Chile tendrá tres bajas importantes para su partido ante Alianza Lima. Así pues, el técnico Gustavo Álvarez tendrá que armar su once titular con las ausencias de Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio.

Con esta información, y sabiendo que también viajó con la Universidad de Chile a Lima, el volante Sebastián Rodríguez no será de la partida. Lo más probable es que ‘Bigote’ ingrese en el segundo tiempo del partido en Matute.

Vale mencionar también que la Universidad de Chile ya cumplió con su entrenamiento en VIDENA y quedó lista para su partido ante Alianza Lima. Hay que recordar que por castigo de CONMEBOL no podrán haber hinchas visitantes en Matute.

Universidad de Chile entrenando en VIDENA. (Foto: Universidad de Chile)

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: alineaciones titulares

El once titular de Alianza Lima será con: Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco en la defensa; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor y Sergio Peña en la volante; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos en el ataque.

La Universidad de Chile tendrá el siguiente once titular: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en la volante; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en el ataque.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

