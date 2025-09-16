Es tendencia:
Preocupación en Alianza Lima: la gran ventaja que tendrá la Universidad de Chile en la Sudamericana

Alianza Lima se mide ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y parte con una desventaja.

Por Aldo Cadillo

Alianza Lima vs. Universidad de Chile.
© Producción Bolavip.Alianza Lima vs. Universidad de Chile.

La tensión va en aumento a pocas horas del partido oficial entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Jugando primero en Matute por la ida de los cuartos de final, se conoció que el cuadro chileno tiene una gran ventaja sobre el peruano.

Y si bien Universidad de Chile fue sancionada por Conmebol y no tendrá hinchas en ninguno de los dos partidos, existen otros factores que le dan ventaja sobre Alianza Lima. Uno de ellos es el económico.

Si bien en el fútbol no es norma, pero sí te acerca al triunfo, el plantel de la Universidad de Chile cuesta mucho más que el de Alianza Lima. Teniendo las cifras oficiales de Transfermarkt, la Universidad de Chile vale 23,50 millones de euros contra los 15,58 millones de euros de Alianza Lima.

Este factor determinante podría ser el motivo por el que la Universidad de Chile tiene ventaja sobre Alianza Lima: y es que también tiene jugadores más costosos. De cualquier forma este aspecto quedará fuera cuando jueguen el partido de este jueves 18 de septiembre en Matute por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile comparacion. (Foto: Transfermarkt)

Alianza Lima vs. Universidad de Chile comparacion. (Foto: Transfermarkt)

La ventaja que tendrá la Universidad de Chile ante Alianza Lima

La Universidad de Chile parte con ventaja ante Alianza Lima pues en el terreno económico cuesta más. Además, el jugador más valioso de la Universidad de Chile es Fabián Hormazábal y vale 2,50 millones, mientras que en Alianza Lima es Sergio Peña y vale 2 millones.

En ese sentido, Gustavo Álvarez, técnico de la Universidad de Chile, mandó un mensaje a Alianza Lima: “Estamos muy enfocados en Alianza Lima y tenemos que superar esa llave”, expresó. Además, en cuatro partidos que han jugado, Universidad de Chile tiene 2 victorias, Alianza Lima tiene 1 y hay 1 empate.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile enfrentamientos. (Foto: Transfermarkt)

Alianza Lima vs. Universidad de Chile enfrentamientos. (Foto: Transfermarkt)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Canal para ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)
aldo cadillo
Aldo Cadillo
