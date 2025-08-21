¿Alianza Lima a semifinales de Copa Sudamericana 2025? CONMEBOL hace informe de último momento

Alianza Lima es ahora mismo el gran protagonista de la Copa Sudamericana 2025, no solo para nosotros, también para la fase que está cancelada en la vereda rival. Como se sabe, el Independiente de Avellaneda vs. Universidad de Chile fue parado por temas de violencia, y automáticamente nacieron las preguntas sobre lo que podría suceder. Ahí es donde radica el interes de los hinchas blanquiazules, que se preguntan qué pasará con su próximo rival internacional.

CONEMBOL lanza comunicado al respecto

Bajo esa premisa, la CONMEBOL hace unos minutos realizó una publicación sobre el partido que le interesa a Alianza Lima: “En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”.

Con esto nos damos cuenta de que el estudio reciente, está siendo fuerte y sigiloso para poder encontrar la mejor decisión posible: “La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”.

CONEMBOL inforoma sobre la Copa Sudamericana. (Foto: CONMEBOL).

¿Alianza Lima en semifinales de Copa Sudamericana?

Alianza Lima esperará los próximos minutos u horas para saber si pasa a las semifinales o jugará los cuartos de final de Copa Sudamericana 2025: “En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”.

El mensaje es que la sanción será ejemplar, para que el continente deportivo esté tranquilo. Solo queda espera un poco para saber el desenlace: “Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”.