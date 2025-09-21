¿Eliminados de la Copa Sudamericana?: Alianza Lima denunció ante CONMEBOL a la Universidad de Chile

Un nuevo capítulo de tensión y controversia se ha abierto en la Copa Sudamericana, esta vez protagonizado por Alianza Lima y la Universidad de Chile. El club íntimo ha presentado una denuncia formal ante la CONMEBOL, la máxima autoridad del fútbol sudamericano, acusando a su par chileno de una grave infracción a las normativas de seguridad y disciplina. La supuesta acreditación de miembros de su barra brava como periodistas para el partido de ida de los cuartos de final del torneo.

Alianza Lima denuncia ante la CONMEBOL

La acusación, que ha desatado un torbellino de reacciones en redes sociales y medios de comunicación, se basa en un documento que ha circulado ampliamente, el cual detalla la presunta irregularidad. Este documento, que aparenta ser una carta oficial dirigida a la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL, expone cómo Alianza Lima habría identificado a individuos vinculados a la barra brava de la Universidad de Chile dentro del Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, portando credenciales de prensa.

La gravedad de esta acusación radica en que la entrada de público visitante estaba estrictamente prohibida para este encuentro, como parte de una sanción impuesta previamente. Si la denuncia de Alianza Lima se comprueba, la acción de la Universidad de Chile sería considerada una burla flagrante a las normativas de seguridad impuestas por la CONMEBOL y una clara violación de las sanciones disciplinarias vigentes. Esto no solo comprometería la integridad del espectáculo deportivo, sino que también sentaría un precedente preocupante en la gestión de la seguridad en los estadios.

Universidad de Chile deberá dar su versión

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de controversias previas que han empañado la rivalidad entre ambos clubes. Periodistas chilenos, que viajaron a Lima para cubrir el encuentro, también han reportado haber sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de barristas de Alianza Lima. Estos incidentes mutuos subrayan la intensidad de la rivalidad entre blanquiazules y azules, una tensión que trasciende lo deportivo y se manifiesta con frecuencia en actos de violencia e intimidación fuera del campo de juego

La escalada de estos altercados ha encendido las alarmas de las autoridades del fútbol sudamericano, quienes ahora se ven obligadas a intervenir para garantizar la seguridad y el juego limpio. La CONMEBOL seguramente investigará a fondo ambas denuncias: la de Alianza Lima contra la Universidad de Chile por la acreditación irregular de barristas, y la de los periodistas chilenos por el hostigamiento sufrido en Lima. El organismo rector del fútbol sudamericano estará dejando en claro que, si se comprueban los hechos, la Universidad de Chile podría enfrentar una serie de sanciones severas.

¿Universidad de Chile quedará eliminada?

Estas podrían incluir desde multas económicas considerables hasta la pérdida de puntos en el torneo, o incluso la descalificación directa de la Copa Sudamericana. La resolución de este caso será de vital importancia para el resultado final de la llave de cuartos de final, cuya definición está programada para el partido de vuelta en Chile. Una decisión desfavorable para la Universidad de Chile podría alterar drásticamente el panorama de la competición, afectando no solo su desempeño deportivo sino también su imagen institucional. Este escándalo subraya la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad y control en los eventos deportivos, así como de establecer mecanismos más efectivos para combatir la infiltración de elementos violentos en el fútbol sudamericano.

