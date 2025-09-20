El duelo entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile ha sido un juego que ha dado mucho que hablar esta semana. Pero en el país sureño ha salido una dura acusación en contra del entrenador argentino. Haciendo una acusación, insinuando que habría bebido tras la conferencia de prensa que hizo en la Copa Sudamericana.

En exclusiva Bolavip Chile conversó con Jorge Aravena. La leyenda de la Universidad Católica habló de todo, pero se centró en lo que es Néstor Gorosito. A quien agarró de punto y no lo soltó ni un momento, haciendo una dura acusación mediante una anécdota que terminó de fulminar al entrenador de Alianza.

Néstor Gorosito (Foto: Getty).

¿Qué dijo Jorge Aravena de Néstor Gorosito?

Lo primero que hizo fue cuestionar los reclamos del entrenador, poniendo en tela de juicio si se encontraba en estado de sobriedad o había bebido. Pues no le parecía razonable las quejas del estratega argentino. Un duro señalamiento que nadie esperaba.

“¿Qué tiene que ver la Chile? ¿Estaba con la caña? ¿Estaba con la caña Gorosito? ¿De qué nacionalidad es? ¿Has visto a un argentino que no llore?“, fue lo que explicó por la forma en la que el ‘Pipo’ reclamaba.

Pero después explicó a que se debe su comentario. Pues contó una anécdota en la que deja muy mal parado al estratega argentino por su actuar en el pasado. “A ver, lo que pasa es que años atrás, entrenando un equipo argentino, él estaba concentrado y salió de la concentración. Se fue de madrugada curado. Por eso pregunto si estaba con la caña“, agregó.

Por último, terminó cuestionando los títulos que pudo ganar Néstor Gorosito a lo largo de su carrera. “¿Qué resultado ha obtenido? Ha estado en un montón de equipos, hoy día está en Alianza Lima, un grande de Perú“, sentenció.

Alianza Lima y un reto en la Copa Sudamericana

En el último partido Alianza Lima no logró salir del empate frente a la Universidad de Chile. Esto lo deja en una situación complicada para el juego de vuelta en donde ya no es tan favorito como se podría esperar. Su empate hizo que la serie quede abierta a solo 90 minutos que se disputarán sin público.

Esta situación complica a los ‘blanquiazules’ que no tienen margen de error, pues si no logran ponerse en ventaja, probablemente todo habrá terminado para ellos en la Copa Sudamericana.

Recordemos que en este caso, en caso de acabar el partido empatado, sea el marcador que sea, se patearán penales. Lo mismo que ocurrió en el encuentro contra Boca Juniors que fue el que comenzó una histórica participación victoriana a nivel internacional

