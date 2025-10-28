Qué canal transmite EN VIVO Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle hoy por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Atlético Mineiro e Independiente del Valle se enfrentan este martes 28 de octubre desde las 7:30 p.m. (hora Lima) en el Arena MRV de Belo Horizonte por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El duelo de ida terminó con empate 1-1 por lo que la serie está completamente abierta. Se puede ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica.

El primer finalista de la Copa Sudamericana 2025 se define hoy martes 28 de octubre. Independiente del Valle había arrancado la ida ganando por 1-0 con el gol de penal de Júnior Sornoza. Sin embargo, sobre el final, llegó el empate de Dudu para Atlético Mineiro. Todo se definirá en Brasil.

El ‘Negriazul’ prioriza completamente este partido de vuelta, ya que no tuvo actividad este último fin de semana. Postergó su partido con Liga de Quito, que también debe jugar entre semana, aunque por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores ante Palmeiras (ganó 3-0 en la ida). Para este encuentro, vuelve a la defensa Mateo Carabajal tras cumplir su suspensión por su expulsión ante Once Caldas por cuartos de final.

Por su gol en el partido de ida, Dudu ingresaría al once titular del ‘Galo’ para este partido de vuelta. Tras el empate en la ida, le ganó a Ceará por 1-0 con gol de Alan Franco. Jorge Sampaoli utilizó un mix entre habituales titulares y suplentes en este encuentro. Ahora, para llegar a la final de Sudamericana, va con lo mejor.

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle?

Estos son los horarios para Latinoamérica del partido de vuelta entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 07:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 08:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 09:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 05:30 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 06:30 PM.

¿Qué canal transmite en vivo Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle?

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle se enfrentan en el Arena MRV de Belo Horizonte este martes 28 de octubre por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El duelo se puede ver en vivo por las distintas señales de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.

Las alineaciones para Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle

ATLÉTICO MINEIRO: Everson, Renzo Saravia, Vitor Hugo, Júnior Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes, Bernard; Dudu y Rony. DT: Jorge Sampaoli.

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrick Mercado, Júnior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

