Alejandro Domínguez ya palpita la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras en Lima. El presidente de Conmebol habló sobre dicha definición y destacó que hay un gran número de entradas vendidas, por lo que habrá gran presencia de público brasileño. Lo más llamativo de sus declaraciones fue la posibilidad de que la definición del torneo continental puede mudarse fuera de Sudamérica.

Durante el último tiempo, la final de la Copa Libertadores ha estado en el ojo de los organizadores. Los problemas socio-políticos en Perú pusieron en duda que la final se realice en el Estadio Monumental. Finalmente, esto fue confirmado por Conmebol, aunque sí hay posibilidades de que, en un futuro, haya una definición en otro país por fuera de Sudamérica.

Juan Emilio Roa, Director Comercial de Conmebol, le dijo al reconocido medio The Athletic que existe la chance que la sede para la final de Libertadores salga de Sudamérica. “Es algo que creemos que tenemos que hacer para hacer crecer el interés. Por eso, estamos trabajando en una serie de medidas para hacer que crezca el interés fuera de Sudamérica”, dijo.

Alejandro Domínguez no descarta que la final de la Copa Libertadores salga de Sudamérica

Tras estos dichos de Roa, ahora apareció la palabra de Alejandro Domínguez desde Lima. En una entrevista con La Rotativa del Aire (RPP) fue consultado sobre la chance de que la final de la Copa Libertadores pueda disputarse en otro país, sea en Europa o en los Estados Unidos.

“Miren, ésta no será la última final en el continente. El continente siempre albergará las finales de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Pero es cierto que existe demanda internacional porque muchos quieren ser sede de esta final“, indicó, en primera medida.

Y siguió: “De hecho, ya lo demostramos cuando fuimos a Europa, cuando la final se celebró en España. La participación fue increíble. Hay países que han mostrado interés, pero aún no se ha iniciado una discusión seria, por así decirlo. Existe interés, lo cual se demuestra, una vez más, en las ofertas y propuestas que lo evidencian“.

Los antecedentes de la final de la Copa Libertadores fuera de Sudamérica

El caso River vs. Boca de 2018 fue el primero en darse fuera de Sudamérica y fue por hechos extradeportivos. Fue para el partido de vuelta cuando hubo incidentes en la previa en el Estadio Monumental de Buenos Aires y evitó su realización. Así, la final se mudó a un destino fuera de Sudamérica.

Recordada es la definición de dicha final de Copa Libertadores de 2018. River le ganó a Boca en tiempo extra por 3-1 para consagrarse campeón en el mítico Estadio Santiago Bernabéu de Madrid ante los ojos del mundo.

