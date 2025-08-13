Video: Paolo Guerrero sufrió terrible lesión en el Alianza Lima vs. Universidad Católica

Paolo Guerrero sufrió una nueva lesión con Alianza Lima y tuvo que ser cambiado en el duelo ante Universidad Católica. Sucediendo todo en el primer tiempo del partido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el ‘Depredador’ se sintió solo y pidió su cambio ante el fuerte dolor.

Publicidad

Publicidad

Las imágenes de dolor son elocuentes en el rostro de Paolo Guerrero. Mostrándonos cómo el delantero corría tras una pelota, él mismo se detiene y empieza a tomarse el posterior de la pierna derecha.

Video de la lesión de Paolo Guerrero

Luego, segundos después de que siente el tirón, Paolo Guerrero intenta volver a correr, pero sabe que no puede y pide su cambio. Ahí mismo Hernán Barcos empezó a calentar y segundos después ingresó.

Publicidad

Publicidad

Pero la situación de Paolo Guerrero va más allá de la lesión, es quizá el dolor que lo puede dejar sin fútbol profesional. A puertas de cumplir 42 años, quizá estamos ante los últimos partidos del delantero más letal en la historia del fútbol peruano.

Guerrero saliendo del campo de Matute. (Foto: Alianza Lima)

Pues Paolo Guerrero, que se conoce mejor que nadie, salió visiblemente preocupado y luego, en el banco de suplentes, se desarmó y empezó a llorar desconsoladamente.

Publicidad

Publicidad

También se sabe que Paolo Guerrero tiene contrato hasta diciembre del 2025 con Alianza Lima, luego de esa fecha todo es un misterio tanto para el delantero como para el club.