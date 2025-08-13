Es tendencia:
logotipo del encabezado
Alianza Lima

Video: Paolo Guerrero sufrió terrible lesión en el Alianza Lima vs. Universidad Católica

Paolo Guerrero padeció una fuerte lesión durante el primer tiempo del Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana.

Por Aldo Cadillo

Paolo Guerrero sufrió terrible lesión.
© Producción Bolavip.Paolo Guerrero sufrió terrible lesión.

Paolo Guerrero sufrió una nueva lesión con Alianza Lima y tuvo que ser cambiado en el duelo ante Universidad Católica. Sucediendo todo en el primer tiempo del partido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el ‘Depredador’ se sintió solo y pidió su cambio ante el fuerte dolor.

Publicidad

Las imágenes de dolor son elocuentes en el rostro de Paolo Guerrero. Mostrándonos cómo el delantero corría tras una pelota, él mismo se detiene y empieza a tomarse el posterior de la pierna derecha.

Video de la lesión de Paolo Guerrero

Luego, segundos después de que siente el tirón, Paolo Guerrero intenta volver a correr, pero sabe que no puede y pide su cambio. Ahí mismo Hernán Barcos empezó a calentar y segundos después ingresó.

Publicidad

Pero la situación de Paolo Guerrero va más allá de la lesión, es quizá el dolor que lo puede dejar sin fútbol profesional. A puertas de cumplir 42 años, quizá estamos ante los últimos partidos del delantero más letal en la historia del fútbol peruano.

Imagen
Guerrero saliendo del campo de Matute. (Foto: Alianza Lima)

Pues Paolo Guerrero, que se conoce mejor que nadie, salió visiblemente preocupado y luego, en el banco de suplentes, se desarmó y empezó a llorar desconsoladamente.

Publicidad

También se sabe que Paolo Guerrero tiene contrato hasta diciembre del 2025 con Alianza Lima, luego de esa fecha todo es un misterio tanto para el delantero como para el club.

Gianluca Lapadula tenía todo acordado para jugar en Alianza Lima pero pasó algo imposible de imaginar

ver también

Gianluca Lapadula tenía todo acordado para jugar en Alianza Lima pero pasó algo imposible de imaginar

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Ricardo Gareca eligió a los cracks de la Selección Peruana por encima de la Chilena
Futbol Internacional

Ricardo Gareca eligió a los cracks de la Selección Peruana por encima de la Chilena

La metodología de Alianza Lima para recuperar a Paolo Guerrero y sus lesionados
Alianza Lima

La metodología de Alianza Lima para recuperar a Paolo Guerrero y sus lesionados

Mientras Alianza juega ante Ayacucho FC, esto hace Guerrero para estar ante Universidad Católica
Liga 1

Mientras Alianza juega ante Ayacucho FC, esto hace Guerrero para estar ante Universidad Católica

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza vs. Católica por Sudamericana?
Copa Sudamericana

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza vs. Católica por Sudamericana?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo