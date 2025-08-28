Mientras espera su partido por la Copa Sudamericana: Alianza Lima decidió el futuro de Eryc Castillo

Estando a la expectativa de su duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en paralelo Alianza Lima inicia con el plan de la temporada 2026. Si bien sabe que está entrando en época de renovaciones, la dirigencia no se queda dormida y va con todo por Eryc Castillo.

Sí, tal como lo adelantó la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, Alianza Lima quiere renovarle el contrato a Eryc Castillo. Ahora será cuestión de que se negocie y, seguramente, llegar a un acuerdo respecto al nuevo sueldo del extremo.

“Hay también conversaciones sobre Eryc Castillo, para que pueda renovar con Alianza Lima. también están en conversaciones con Renzo Garcés. Los quiere a ambos para la próxima temporada. Pero no serían los únicos”, mencionó Ana Lucía Rodríguez en la última edición de L1 MAX.

Hay que mencionar que Eryc Castillo es un jugador experimentado que le ha dado muchas alegrías a Alianza Lima en esta temporada 2025. Solo hasta fines de agosto, entre todos sus partidos con los íntimos el volante acumulaba 33 partidos y 8 goles.

¿Hasta cuándo Eryc Castillo tiene contrato con Alianza Lima?

Eryc Castillo tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Llegando al cuadro íntimo en enero del 2025, el extremo ha sido fundamental para que el elenco blanquiazul se meta a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

De hecho, Eryc Castillo ha jugado cuatro partidos por la Copa Sudamericana con Alianza Lima. Teniendo una puntuación general de 7.30 según Sofascore, el extremo tiene 2 goles en 340 minutos.

¿Cuánto vale Eryc Castillo?

Eryc Castillo vale 500 mil euros, según información oficial del Transfermarkt.

¿Cuánto gana Eryc Castillo?

Eryc Castillo gana 30 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Top Mercato.