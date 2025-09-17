Paolo Guerrero es baja de último momento contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Lo que en un principio se manejó como una posibilidad que solo esperaba confirmación, según los informes del portal Jax Latin Media, se transformó rápidamente en una noticia desalentadora para el Alianza Lima y sus miles de seguidores. El titular que resonó fue tajante en las redes sociales: “Sin Paolo Guerrero. Así fue la llegada del plantel de Alianza Lima a su fortín de concentración, tras cumplir con su último trabajo antes de enfrentar a la U. De Chile por Sudamericana”.

Paolo Guerrero es baja contra Universidad de Chile

Este anuncio inicial generó diversas interpretaciones. Para muchos, la ausencia de Guerrero en la llegada al lugar de concentración significaba que el experimentado delantero nacional se uniría al grupo en un momento posterior, quizás para evitar el desgaste o para cumplir con algún trámite previo. Sin embargo, las especulaciones se disiparon prontamente. Gracias a información obtenida de diversas fuentes cercanas al cuadro de Alianza Lima, se pudo confirmar con certeza que Paolo Guerrero no forma parte del equipo que enfrentará mañana a la Universidad de Chile en el crucial encuentro por la Copa Sudamericana 2025.

La noticia cayó como un balde de agua fría para la afición y el cuerpo técnico. Esta inesperada baja obligó a realizar ajustes de última hora en la lista final de convocados. Como consecuencia directa de la ausencia de Guerrero, Josué Estrada, un defensor que inicialmente no había sido considerado para este compromiso, fue incluido en la nómina. Estrada se aleja así a Jesús Castillo, quien no figura en los planes originales, lo que sugiere que la planificación táctica del entrenador Néstor Gorosito debió ser modificada significativamente.

Paolo Guerrero jugando con Alianza Lima por la Copa Libertadores. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Paolo Guerrero se cuida de una nueva lesión

La salida inesperada de Paolo Guerrero, motivada por precaución ante un malestar físico, generó un cambio aprobado directamente por Gorosito, quien se vio en la necesidad de reorganizar su estrategia ante la sensible pérdida de su referente ofensivo. La situación de Paolo Guerrero se vincula directamente con su último partido disputado contra Deportivo Garcilaso. En aquel encuentro, que culminó con una dolorosa derrota por 4-3, “El Depredador” ingresó al campo de juego, pero su rendimiento estuvo lejos de lo esperado, calificándose incluso de lamentable.

Horas después de ese encuentro, se pudo confirmar que el atacante no se encontraba al ciento por ciento de sus capacidades físicas, lo que encendió las alarmas en el cuerpo médico y técnico. Esta situación hizo que se decidiera preservarlo por precaución, ante la posibilidad de que el malestar fuera más profundo de lo que parecía. Sin duda, esta noticia representa un golpe considerable para las aspiraciones de Alianza Lima en la Copa Sudamericana y una preocupación adicional para los “íntimos”. La incertidumbre sobre la gravedad de su molestia y el tiempo de recuperación se suman a la decepción de no contar con su enorme goleador para un partido de tanta trascendencia.