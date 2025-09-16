Alianza Lima sacó a dos jugadores del partido contra Universidad de Chile por Copa Sudamericana 2025

La determinación de Néstor Gorosito ha generado un gran revuelo en Alianza Lima, especialmente de cara al crucial encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 contra la Universidad de Chile. La noticia que ha sacudido al club es la exclusión de Jesús Castillo y Josué Estrada de la lista de convocados por decisión técnica, tal como lo informó el reportero Gerson Cuba de Radio Ovación.

Ausencias confirmadas en Alianza Lima por Copa Sudamericana

Esta decisión ha tomado por sorpresa a muchos, ya que ambos jugadores eran considerados piezas clave en el esquema del equipo hasta hace poco tiempo. La exclusión sugiere que Gorosito, conocido como “El Pipo”, no está del todo satisfecho con su rendimiento actual, lo que obliga a Jesús Castillo y Josué Estrada a redoblar esfuerzos para recuperar su nivel y volver a ser considerados en futuras convocatorias.

La lista de convocados para el partido contra la Universidad de Chile queda conformada de la siguiente manera, sin incluir a los dos futbolistas marginados:

Porteros:

Angelo Campos

Guillermo Viscarra

Defensas:

Marco Huamán

Guillermo Enrique

Miguel Trauco

Ricardo Lagos

Carlos Zambrano

Gianfranco Chávez

Renzo Garcés

Volantes:

Fernando Gaibor

Pedro Aquino

Jean Pierre Archimbaud

Pablo Ceppelini

Alessandro Burlamaqui

Sergio Peña

Piero Cari

Delanteros:

Alan Cantero

Matías Succar

Eryc Castillo

Kevin Quevedo

Gaspar Gentile

Paolo Guerrero

Hernán Barcos

La lista de Alianza Lima para jugar contra Universidad de Chile. (Foto: X).

La ausencia de Castillo y Estrada añade una capa de incertidumbre y expectativa sobre el desempeño del equipo en este importante partido. Los ojos estarán puestos en cómo el resto del plantel asume la responsabilidad y si esta determinación del entrenador impulsa a los jugadores restantes a dar lo mejor de sí para asegurar un buen resultado en la Copa Sudamericana. La afición aliancista espera que, a pesar de estas bajas, el equipo demuestre su fortaleza y logre un resultado favorable en el barrio de Matute.

¿Cuándo se juega el Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima y la Universidad de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a las 7:30 p.m. (hora de Perú). La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN y también se podrá ver en la plataforma de streaming Disney+. Además, tendrás el minuto a minuto mediante Bolavip Perú.

