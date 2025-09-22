Recién llegó a Alianza Lima y calificó el partido contra la Universidad de Chile como el más importante de su carrera

La llegada de Josué Estrada a Alianza Lima generó grandes expectativas, especialmente por su trayectoria en Cienciano del Cusco, un club con historia y peso en el fútbol peruano. Se esperaba que se convirtiera en un pilar fundamental en la defensa blanquiazul, aportando solidez y experiencia. Sin embargo, su desempeño hasta el momento no ha cumplido del todo con las proyecciones de la hinchada, quienes esperaban un impacto más notorio en el campo de juego.

Josué Estrada palpita el partido contra la U. de Chile

A pesar de esto, Estrada se mantiene como una voz autorizada dentro del plantel, capaz de brindar una perspectiva clara y valiosa sobre los desafíos que se avecinan. En particular, el próximo enfrentamiento contra Universidad de Chile, en el marco de la Copa Sudamericana, es un reto que Estrada no tenía contemplado inicialmente. Esta circunstancia inesperada ha elevado la importancia del partido, transformándolo en una oportunidad para seguir escribiendo la historia del club en un torneo internacional.

Con una convicción personal profunda, Estrada no dudó en calificar este encuentro como el más significativo de su carrera. “Es un partido importante que queremos ganarle a la U. de Chile, es el partido más importante de mi carrera”, afirmó ante los medios de comunicación locales en una improvisada rueda de prensa, reflejando la trascendencia que le otorga a este crucial duelo. La particularidad de este encuentro de vuelta radica en su escenario. Generalmente, Universidad de Chile ejerce su localía en Santiago. No obstante, debido a una sanción impuesta por CONMEBOL, el partido se disputará en Coquimbo, un territorio menos familiar para ambos equipos.

Publicidad

Publicidad

Josué Estrada jugó contra Comerciantes Unidos. (Foto: X).

Alianza Lima sueña con la Copa Sudamericana

A pesar de esta modificación, Estrada enfatiza que el equipo no se distrae por factores externos como la presencia de público. “No estamos viendo si jugaremos con público o no, obviamente será diferente, pero debemos salir a ganarlo, tener mentalidad ganadora”, declaró, subrayando la mentalidad enfocada en la victoria que prevalece en el vestuario. La concentración en el objetivo principal, independientemente de las circunstancias del entorno, es clave para afrontar este desafío internacional. Dejando de lado la intensidad del partido de ida por Copa Sudamericana y la anticipación por el inminente duelo de vuelta, Josué Estrada también expresó su satisfacción por el reciente triunfo de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Esta victoria en el torneo local ha inyectado una dosis de motivación y tranquilidad al equipo, permitiéndoles trabajar con mayor confianza y optimismo. “Era importante para nosotros ganar y, de esta forma, estamos conscientes de lo que buscamos. Queremos que todo nos salga de la mejor manera y sabemos que aún podemos campeonar”, manifestó Estrada, revelando la ambición del equipo por alcanzar el campeonato nacional. Este éxito reciente, sumado al enfoque en la Copa Sudamericana, demuestra la determinación de Alianza Lima por competir en múltiples frentes y luchar por todos los objetivos.