EN VIVO Y GRATIS U. de Chile 1-0 Alianza Lima por la Copa Sudamericana Vía DSports y Fútbol Libre: gol de Assadi

Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentan esta noche en la ciudad de Coquimbo en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los canales digitales de los íntimos viven la previa del duelo de hoy frente a Universidad de Chile de la siguiente manera.

El plantel blanquiazul regresó a los vestuarios y se alista para el inicio del partido frente a U. de Chile.

Los jugadores de la 'U' culminaron con sus trabajos precompetitivos y ultiman detalles antes de salir al campo de juego para enfrentar a Alianza Lima.

Universidad de Chile y Alianza Lima ya juegan los primeros 45' del duelo en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Tras un arribo de Castillo por el carril izquierdo, se dio un centro y ahora hay tiro de esquina para los íntimos.

Lucas Assadi anota el 1-0 del partido tras un arribo en solitario por el sector izquierdo y ante una buena definición frente a Guillermo Viscarra.

Universidad de Chile y Alianza Lima se miden el día de hoy en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo a jugarse en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo promete diversas emociones de principio a fin, sobre todo cuando será definitivo para conocer quién accederá a instancias finales del torneo.

El encuentro de ida que se disputó la semana pasada en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute terminó igualado 0-0. Si bien tuvo algunas acciones importantes de juego, entre lo más llamativo fue que anularon goles para cada uno de los equipos por distintas situaciones. Además, la expulsión de Carlos Zambrano también generó debate y el día de hoy no estará disponible.

Hora y canal del U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

El duelo entre Universidad de Chile vs. Alianza Lima se jugará esta noche a las 19:30 hora local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘DSports‘ y ‘Dgo‘. Además, a continuación vivirás todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana!