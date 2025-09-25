Es tendencia:
Copa Sudamericana

EN VIVO Y GRATIS U. de Chile 1-0 Alianza Lima por la Copa Sudamericana Vía DSports y Fútbol Libre: gol de Assadi

La 'U' y los 'Blanquiazules' se enfrentan esta noche en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. A continuación, sigue el minuto a minuto del duelo.

11' ¡Aproximación de U. de Chile!

La 'U' se acercó por el carril derecho y vimos un remate desviado por parte de Guerra.

9' ¡Alianza intenta reaccionar!

Con la posesión de balón, los íntimos buscan la paridad del partido y todavía no generan acciones de peligro.

5' ¡Goooooooooool de U. de Chile!

Lucas Assadi anota el 1-0 del partido tras un arribo en solitario por el sector izquierdo y ante una buena definición frente a Guillermo Viscarra.

4' ¡Aproximación de Alianza!

Tras un arribo de Castillo por el carril izquierdo, se dio un centro y ahora hay tiro de esquina para los íntimos.

1' ¡Empezó el partido!

Universidad de Chile y Alianza Lima ya juegan los primeros 45' del duelo en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Image
¡Así fue el calentamiento de U. de Chile!

Los jugadores de la 'U' culminaron con sus trabajos precompetitivos y ultiman detalles antes de salir al campo de juego para enfrentar a Alianza Lima.

Image
Image
Image

¡Terminó el calentamiento de Alianza Lima!

El plantel blanquiazul regresó a los vestuarios y se alista para el inicio del partido frente a U. de Chile.

Image
Image
Image

¡Habló Néstor Gorosito!

El entrenador de Alianza Lima conversó con la prensa internacional a minutos del inicio del partido en Coquimbo.

¡Así luce el recinto deportivo!

A minutos del inicio del duelo entre U. de Chile vs. Alianza Lima, esta es la tremenda vista del Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Image
Image
Image

¡Alineación titular de U. de Chile!

Gustavo Álvarez manda el siguiente 11 titular para recibir a Alianza Lima: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, S. Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Javier Altamirano y Nicolás Guerra.

Image
¡Alianza Lima rumbo al estadio!

El plantel íntimo ya está camino al Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Image
Image
Image

¡Así fue la llegada de U. de Chile al estadio!

La delegación chilena ya dice presente en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Image
Image
Image

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Néstor Gorosito prepara el siguiente 11 titular para visitar a U. de Chile: Viscarra; Enrique, Chávez, Garcés, Trauco; Burlamaqui, Gaibor, Peña; E. Castillo, Cantero y Barcos.

Image

¡Vestuario listo de U. de Chile!

La indumentaria del equipo chileno se muestra preparada para recibir esta noche a Alianza Lima en Coquimbo.

Image
Image
Image

¡El video motivacional que publicó Alianza Lima!

Los canales digitales de los íntimos viven la previa del duelo de hoy frente a Universidad de Chile de la siguiente manera.

¡Bienvenidos a la cobertura del U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana!

Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentan esta noche en la ciudad de Coquimbo en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Image

Por Renato Pérez

Universidad de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana.

Universidad de Chile y Alianza Lima se miden el día de hoy en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo a jugarse en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo promete diversas emociones de principio a fin, sobre todo cuando será definitivo para conocer quién accederá a instancias finales del torneo.

El encuentro de ida que se disputó la semana pasada en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute terminó igualado 0-0. Si bien tuvo algunas acciones importantes de juego, entre lo más llamativo fue que anularon goles para cada uno de los equipos por distintas situaciones. Además, la expulsión de Carlos Zambrano también generó debate y el día de hoy no estará disponible.

Hora y canal del U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

El duelo entre Universidad de Chile vs. Alianza Lima se jugará esta noche a las 19:30 hora local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘DSports‘ y ‘Dgo‘. Además, a continuación vivirás todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana!

renato pérez
Renato Pérez
