EN VIVO Y GRATIS U. de Chile 1-0 Alianza Lima por la Copa Sudamericana Vía DSports y Fútbol Libre: gol de Assadi

Universidad de Chile y Alianza Lima se miden el día de hoy en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo a jugarse en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo promete diversas emociones de principio a fin, sobre todo cuando será definitivo para conocer quién accederá a instancias finales del torneo.
El encuentro de ida que se disputó la semana pasada en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute terminó igualado 0-0. Si bien tuvo algunas acciones importantes de juego, entre lo más llamativo fue que anularon goles para cada uno de los equipos por distintas situaciones. Además, la expulsión de Carlos Zambrano también generó debate y el día de hoy no estará disponible.
Hora y canal del U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana
El duelo entre Universidad de Chile vs. Alianza Lima se jugará esta noche a las 19:30 hora local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘DSports‘ y ‘Dgo‘. Además, a continuación vivirás todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.