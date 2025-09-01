Alianza Lima a punto de perder a Renzo Garcés ¿se le viene importante sanción?

Alianza Lima tendría una mala noticia para lo que resta del Torneo Clausura, pues se ha conocido que uno de sus defensores más importantes no solo tendría una fecha de suspensión. Sino que se le podría venir una sanción importante que lo dejaría fuera de las canchas durante un buen tiempo.

Recordemos que Renzo Garcés al final del último clásico frente a Universitario de Deportes terminó expulsado. El defensor en una barrida terminó impactando a José Rivera ocasionando que el árbitro tenga que ver la jugada en el VAR y con ello termine en su expulsión. Pero esto no es lo más grave, sino el accionar del futbolista después de esta acción.

Publicidad

Publicidad

Según lo que se ha podido conocer, el futbolista abandonó el terreno de juego propinando duros calificativos hacia Jordi Espinoza, árbitro central del partido. Esto se ha podido conocer luego de una semana del encuentro gracias al informe arbitral que terminó siendo publicado.

¿Qué le dijo Renzo Garcés al árbitro?

Luego de la expulsión, Renzo Garcés no terminó para nada contento con el accionar del árbitro. Por ese motivo no dudó un solo minuto en insultarlo y esto fue lo que terminó de decirle.

“El señor Renzo Garcés, número 6 del club de Alianza Lima, luego de ser expulsado me insultó diciendo ‘eres un vendido de mie…, localista de mie…’, para luego retirarse del terreno de juego”, se pudo conocer.

Publicidad

Publicidad

Renzo Garcés (Foto: Alianza Lima).

¿Cuánto tiempo de sanción recibiría Renzo Garcés?

Hay varios antecedentes que se han dado en los últimos años que han terminado en sanciones importantes. Por ese motivo es que Renzo Garcés ha hecho mérito para conseguir estar fuera de las canchas durante un buen tiempo por esta agresión verbal hacia el colegiado.

De esta forma se podría esperar una sanción de al menos 4 fechas de suspensión por las fuertes palabras vertidas. Esta es la cifra que se han dado en otros casos, teniendo en cuenta a Álex Valera y Horacio Orzán, quienes terminaron castigados por la Comisión de Disciplina debido a los insultos propinados hacia los jueces.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Rodrigo Ureña se encuentra en la misma posición. Pese a no haber disputado este partido, el chileno en los camerinos también insultó a los árbitros y se esperaría que sufra la misma cantidad de partidos suspendidos. En este caso se podría intuir que la sanción salga en los próximos días, antes del reinicio del Torneo Clausura.

ver también ¿Quiere enfrentar a Alianza Lima? Arquero de Independiente dio su postura tras los incidentes con U. de Chile: “Que no pase más”