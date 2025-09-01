Es tendencia:
El nuevo apodo que le puso Gremio a Erick Noriega tras su debut contra Flamengo

Erick Noriega ya tiene un nuevo apodo tras su debut en Gremio.

Por Bruno Castro

Erick Noriega debutó en Gremio.
© GremioErick Noriega debutó en Gremio.

Erick Noriega ha dado mucho de que hablar después de su debut profesional con Gremio en Brasil. El jugador de 23 años de edad tuvo una performance impresionante a pesar de haber jugado su primer partido con el ‘Tricolor’. Pero ante un rival tan formidable como es Flamengo lo hizo verdaderamente muy bien y esto hizo que se ganara un nuevo apodo.

La lesión de Fabián Balbuena le vino de maravilla al joven peruano que logró gracias a esta baja su debut. El defensa paraguayo venía siendo titular, pero al no estar disponible dejó la puerta abierta para que se de un debut que muchos estaban esperando. Pero nadie tenía idea del gran nivel que mostraría el ‘Samurai’ en este encuentro. Incluso su mismo club le dio un nuevo apodo tras su gran juego.

Puede ser una imagen de 3 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol y texto
Erick Noriega ante Flamengo (Foto: Gremio).
¿Cuál es el nuevo apodo de Erick Noriega en Gremio?

Mediante las redes sociales, Gremio colocó un video de los Supercampeones, en él se puede ver al protagonista de este anime, Oliver Atom apareciendo de la nada para evitar un gol en su portería. Haciendo una pirueta para despejar el esférico y que no le puedan hacer gol.

Justamente esto pasó en el partido frente a Flamengo, en donde Noriega hizo la misma jugada evitando que les conviertan. Por ese motivo en las redes le pusieron ‘Noriega Tsubasa’. En este caso el conjunto ‘Tricolor’ decidió usar el nombre en japonés de este personaje. El cual en la tierra del sol naciente se le conoce como Tsubasa Ozora.

Erick Noriega rumbo a la Selección Peruana

Luego de un gran rendimiento con su equipo, el joven de 23 años se convierte en la gran opción para arrancar en el partido frente a Uruguay por las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. En este caso aprovechando la suspensión de Renato Tapia se posiciona como el favorito para tomar el puesto del ahora jugador del Al Wasl.

Óscar Ibáñez está comenzando a ver nuevos elementos para la Selección Peruana, siendo Noriega uno de los más destacados. Su gran capacidad para jugar en diferentes puesto lo hace un futbolista más que interesante. Pues puede funcionar muy bien como central, pero también como volante de primera línea queda perfecto.

bruno castro
Bruno Castro
